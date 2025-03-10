SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Epic Game Trade 1
Jose Carlos Miranda Reyes

Epic Game Trade 1

Jose Carlos Miranda Reyes
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 295%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
565
Bénéfice trades:
493 (87.25%)
Perte trades:
72 (12.74%)
Meilleure transaction:
225.72 USD
Pire transaction:
-85.73 USD
Bénéfice brut:
3 649.93 USD (2 709 352 pips)
Perte brute:
-979.04 USD (2 129 214 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (193.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
601.63 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
90.00%
Charge de dépôt maximale:
26.14%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
16.69
Longs trades:
511 (90.44%)
Courts trades:
54 (9.56%)
Facteur de profit:
3.73
Rendement attendu:
4.73 USD
Bénéfice moyen:
7.40 USD
Perte moyenne:
-13.60 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-8.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-158.03 USD (3)
Croissance mensuelle:
27.73%
Prévision annuelle:
337.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
160.04 USD (6.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.94% (72.07 USD)
Par fonds propres:
35.95% (1 029.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 114
EURUSD 75
USDJPY 71
BTCUSD 55
GBPUSD 55
USDCHF 45
JP225Cash 28
EURCHF 27
US500Cash 25
AUDUSD 20
EU50Cash 14
FRA40Cash 11
USDCAD 9
ETHUSD 6
USDHKD 2
GBPJPY 2
GBPCHF 1
US100Cash 1
AUDCHF 1
CHFJPY 1
CADJPY 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 907
EURUSD 477
USDJPY 500
BTCUSD 3
GBPUSD 289
USDCHF 294
JP225Cash 4
EURCHF 40
US500Cash 126
AUDUSD -90
EU50Cash 3
FRA40Cash 12
USDCAD 55
ETHUSD 2
USDHKD -3
GBPJPY 17
GBPCHF -1
US100Cash 12
AUDCHF 0
CHFJPY 0
CADJPY 10
CADCHF 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 71K
EURUSD 9.3K
USDJPY 20K
BTCUSD 350K
GBPUSD 2.5K
USDCHF 5.3K
JP225Cash 6.8K
EURCHF 2.5K
US500Cash 120K
AUDUSD -689
EU50Cash 2.6K
FRA40Cash 9.3K
USDCAD 2.8K
ETHUSD 19K
USDHKD -114
GBPJPY 289
GBPCHF -53
US100Cash 12K
AUDCHF 2
CHFJPY 7
CADJPY 155
CADCHF 87
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +225.72 USD
Pire transaction: -86 USD
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +193.15 USD
Perte consécutive maximale: -8.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
4xCube-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 29
DooFintech-Live 5
0.30 × 323
XMGlobal-Real 18
0.30 × 234
XMGlobal-Real 26
0.33 × 45
ICMarkets-Live05
0.33 × 3
XMGlobal-Real 21
0.37 × 175
XMGlobal-Real 27
0.39 × 499
ForexTimeFXTM-ECN
0.46 × 13
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 41
XMGlobal-Real 8
0.69 × 520
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
3.14 × 22
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
FBSInc-Real-11
6.43 × 54
Aucun avis
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 22:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 23:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.22 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 01:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
