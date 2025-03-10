Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 Exness-Real4 0.00 × 1 XMGlobal-Real 30 0.00 × 2 4xCube-Live 0.00 × 2 EGlobal-Cent5 0.00 × 29 DooFintech-Live 5 0.30 × 323 XMGlobal-Real 18 0.30 × 234 XMGlobal-Real 26 0.33 × 45 ICMarkets-Live05 0.33 × 3 XMGlobal-Real 21 0.37 × 175 XMGlobal-Real 27 0.39 × 499 ForexTimeFXTM-ECN 0.46 × 13 BlackBullMarkets-Live 0.66 × 41 XMGlobal-Real 8 0.69 × 520 BDSwissGlobal-Real05 2.47 × 15 Valutrades-Real 3.14 × 22 XMGlobal-Real 35 4.25 × 20 FBSInc-Real-11 6.43 × 54