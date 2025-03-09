SignauxSections
Denys Babiak

ABC Trading Concept GOLD vs BTC

Denys Babiak
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
339
Bénéfice trades:
165 (48.67%)
Perte trades:
174 (51.33%)
Meilleure transaction:
203.28 USD
Pire transaction:
-126.54 USD
Bénéfice brut:
7 623.98 USD (5 869 494 pips)
Perte brute:
-7 343.45 USD (7 550 876 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (565.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
565.59 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
79.25%
Charge de dépôt maximale:
14.02%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.38
Longs trades:
178 (52.51%)
Courts trades:
161 (47.49%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.83 USD
Bénéfice moyen:
46.21 USD
Perte moyenne:
-42.20 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-124.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-370.91 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.80%
Prévision annuelle:
21.89%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
350.85 USD
Maximal:
735.02 USD (48.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.19% (735.02 USD)
Par fonds propres:
24.95% (151.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 237
BTCUSD 98
US30 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 646
BTCUSD -295
US30 -71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
BTCUSD -1.7M
US30 -7.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +203.28 USD
Pire transaction: -127 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +565.59 USD
Perte consécutive maximale: -124.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.85 × 8470
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
8 plus...
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ABC Trading Concept GOLD vs BTC
50 USD par mois
13%
0
0
USD
593
USD
29
98%
339
48%
79%
1.03
0.83
USD
60%
1:500
Copier

