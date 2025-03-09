SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RazerTrade Forex Hunter 1
Yusmanto

RazerTrade Forex Hunter 1

Yusmanto
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 166%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 064
Bénéfice trades:
2 311 (75.42%)
Perte trades:
753 (24.58%)
Meilleure transaction:
167.52 USD
Pire transaction:
-34.66 USD
Bénéfice brut:
5 725.33 USD (382 759 pips)
Perte brute:
-3 075.37 USD (351 021 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (64.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
271.07 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
98.28%
Charge de dépôt maximale:
13.54%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
77
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
13.49
Longs trades:
1 650 (53.85%)
Courts trades:
1 414 (46.15%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
0.86 USD
Bénéfice moyen:
2.48 USD
Perte moyenne:
-4.08 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-196.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-196.46 USD (9)
Croissance mensuelle:
7.54%
Prévision annuelle:
92.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.76 USD
Maximal:
196.46 USD (6.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.46% (196.46 USD)
Par fonds propres:
23.89% (723.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1096
GBPJPY 877
EURJPY 650
GBPUSD 441
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 735
GBPJPY 760
EURJPY 610
GBPUSD 546
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 8.1K
GBPJPY 4.8K
EURJPY 18K
GBPUSD 451
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +167.52 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +64.25 USD
Perte consécutive maximale: -196.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
HFMarketsSV-Live Server 11
5.98 × 47
3 plus...
Pure Automatic Trading using RazerTrade Forex Hunter (Expert Advisors)
More Information please visit razertrade dot com


Aucun avis
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.13 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.26 13:54
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 20:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.09 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
