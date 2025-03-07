SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Golden Blood
Gabriel Junqueira Martins Paiva

Golden Blood

Gabriel Junqueira Martins Paiva
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
CapitalPointTrading-Live29
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
156
Bénéfice trades:
105 (67.30%)
Perte trades:
51 (32.69%)
Meilleure transaction:
38.45 USD
Pire transaction:
-31.35 USD
Bénéfice brut:
357.74 USD (33 296 pips)
Perte brute:
-368.55 USD (33 202 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (55.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55.22 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
21.44%
Charge de dépôt maximale:
66.31%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
91 (58.33%)
Courts trades:
65 (41.67%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.07 USD
Bénéfice moyen:
3.41 USD
Perte moyenne:
-7.23 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-44.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-58.01 USD (2)
Croissance mensuelle:
-9.21%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.65 USD
Maximal:
89.72 USD (53.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.17% (89.72 USD)
Par fonds propres:
9.50% (28.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 125
EURUSD 22
NZDCHF 2
AUDCHF 1
AUDCAD 1
AUDJPY 1
EURNZD 1
EURAUD 1
USDCHF 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 37
EURUSD -11
NZDCHF -8
AUDCHF 8
AUDCAD -7
AUDJPY -7
EURNZD -6
EURAUD -10
USDCHF -3
EURJPY -5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.5K
EURUSD 1.2K
NZDCHF -490
AUDCHF 624
AUDCAD -302
AUDJPY -418
EURNZD -466
EURAUD -676
USDCHF -195
EURJPY -665
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.45 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +55.22 USD
Perte consécutive maximale: -44.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-Live29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Multiple AI focused on gold trading (XAU/USD). Risk system inspired by the FTMO model, with strict daily and monthly drawdown control. Strategy optimized for consistency and capital preservation, using disciplined risk management. Ideal for traders seeking security and performance in the market!


Aucun avis
2025.09.01 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 05:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 02:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 03:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.28 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 12:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 20:48
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 11:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.55% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 07:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.17 15:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Golden Blood
30 USD par mois
12%
0
0
USD
292
USD
38
86%
156
67%
21%
0.97
-0.07
USD
27%
1:100
