Signaux / MetaTrader 4 / CryptoTrading
Igor Gots

CryptoTrading

Igor Gots
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 48%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
297
Bénéfice trades:
149 (50.16%)
Perte trades:
148 (49.83%)
Meilleure transaction:
233.16 USD
Pire transaction:
-161.60 USD
Bénéfice brut:
3 774.93 USD (412 313 pips)
Perte brute:
-3 350.10 USD (487 828 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (77.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
355.44 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
54.69%
Charge de dépôt maximale:
12.47%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
0.80
Longs trades:
208 (70.03%)
Courts trades:
89 (29.97%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
1.43 USD
Bénéfice moyen:
25.34 USD
Perte moyenne:
-22.64 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-531.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-531.82 USD (10)
Croissance mensuelle:
-15.83%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
225.88 USD
Maximal:
531.82 USD (30.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.20% (286.41 USD)
Par fonds propres:
30.69% (561.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 177
LTCUSD 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 276
LTCUSD 149
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD -72K
LTCUSD -3.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +233.16 USD
Pire transaction: -162 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +77.08 USD
Perte consécutive maximale: -531.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live08
18.12 × 66
Aucun avis
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 19:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.28 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.01 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.31 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 06:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 14:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 17:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 03:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.08 02:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.27 12:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 15:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.07 10:03
Share of trading days is too low
2025.03.07 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.07 04:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 04:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 04:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.