SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FulcrumL
Muhhamad Ihsan

FulcrumL

Muhhamad Ihsan
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 136%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
94
Bénéfice trades:
94 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
3.09 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
78.06 USD (10 803 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
94 (78.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
78.06 USD (94)
Ratio de Sharpe:
1.21
Activité de trading:
36.07%
Charge de dépôt maximale:
8.15%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
33 (35.11%)
Courts trades:
61 (64.89%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.83 USD
Bénéfice moyen:
0.83 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
2.31%
Prévision annuelle:
27.99%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
26.16% (34.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 11
AUDUSD 8
EURUSD 7
USDJPY 5
AUDCHF 5
EURJPY 5
GBPNZD 5
AUDNZD 5
EURCAD 5
USDCAD 4
EURAUD 4
EURGBP 4
EURNZD 3
NZDUSD 3
USDCHF 3
CHFJPY 3
CADJPY 3
AUDJPY 3
NZDCHF 2
GBPCHF 2
NZDCAD 1
CADCHF 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 10
AUDUSD 6
EURUSD 4
USDJPY 5
AUDCHF 3
EURJPY 6
GBPNZD 8
AUDNZD 3
EURCAD 4
USDCAD 2
EURAUD 3
EURGBP 1
EURNZD 4
NZDUSD 1
USDCHF 4
CHFJPY 3
CADJPY 2
AUDJPY 3
NZDCHF 0
GBPCHF 4
NZDCAD 0
CADCHF 0
NZDJPY 1
GBPCAD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1K
AUDUSD 669
EURUSD 478
USDJPY 764
AUDCHF 322
EURJPY 939
GBPNZD 1.4K
AUDNZD 541
EURCAD 633
USDCAD 310
EURAUD 570
EURGBP 104
EURNZD 643
NZDUSD 130
USDCHF 382
CHFJPY 421
CADJPY 376
AUDJPY 501
NZDCHF 52
GBPCHF 320
NZDCAD 11
CADCHF 29
NZDJPY 114
GBPCAD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.09 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 94
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +78.06 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 9
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 12
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.46 × 229
ICMarketsSC-Live26
0.53 × 232
ICMarketsSC-Live20
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live32
0.64 × 656
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.75 × 161
ICMarketsSC-Live14
0.78 × 1963
ICMarkets-Live18
0.81 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.82 × 1184
ICMarketsSC-Live08
0.92 × 61
ICMarketsSC-Live07
0.98 × 185
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
1.02 × 1047
ICMarketsSC-Live05
1.04 × 110
ICMarkets-Live24
1.11 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.14 × 7
EightcapLtd-Real-4
1.27 × 52
Pepperstone-Edge09
1.27 × 11
Tickmill-Live
1.27 × 944
76 plus...
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory , make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.  ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
Aucun avis
2025.09.20 14:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.09 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 04:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 08:15
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.17 07:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 00:17
Share of trading days is too low
2025.04.04 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
