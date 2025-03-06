SignauxSections
BTCUSD XAUUSD Vortex NT Digitals

0 avis
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 120 USD par mois
croissance depuis 2025 -25%
EightcapGlobal-Live
1:500
Trades:
383
Bénéfice trades:
198 (51.69%)
Perte trades:
185 (48.30%)
Meilleure transaction:
53.31 USD
Pire transaction:
-46.83 USD
Bénéfice brut:
987.64 USD (1 267 514 pips)
Perte brute:
-1 113.76 USD (1 851 768 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (79.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
112.73 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
37.26%
Charge de dépôt maximale:
69.02%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
195 (50.91%)
Courts trades:
188 (49.09%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-0.33 USD
Bénéfice moyen:
4.99 USD
Perte moyenne:
-6.02 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-43.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-60.70 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.84%
Prévision annuelle:
34.41%
Algo trading:
58%
Prélèvement par solde:
Absolu:
216.33 USD
Maximal:
276.23 USD (49.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.34% (276.23 USD)
Par fonds propres:
11.81% (42.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 157
US30 115
XAUUSD 77
NDX100 21
USDCAD 6
USOUSD 4
GBPJPY 1
ETHUSD 1
JPN225 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -169
US30 1
XAUUSD 6
NDX100 23
USDCAD 9
USOUSD -2
GBPJPY 2
ETHUSD 2
JPN225 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -642K
US30 13K
XAUUSD 440
NDX100 8.2K
USDCAD 332
USOUSD -514
GBPJPY 83
ETHUSD 7K
JPN225 29K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EightcapGlobal-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 49
Tickmill-Live
0.00 × 26
Eightcap-Live
1.00 × 6
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Description de Compte MT5 Copy Trading VORTEX

Bienvenue dans notre service de copy trading sur MT5, conçu pour maximiser vos opportunités tout en vous offrant une gestion simplifiée de votre compte. Voici les détails de fonctionnement de notre offre :

Caractéristiques principales :

  • Taille des lots: Toutes les positions ouvertes utiliseront des tailles de lots comprises entre 0.01 et 0.05, adaptées à une gestion prudente du capital.
  • Capital recommandé: Le capital minimum recommandé est de 500 USD ou plus pour suivre efficacement nos opérations.
  • Ajustements automatiques: Nous ajustons les stop-loss (SL) et les take-profit (TP) selon notre discrétion, et ces ajustements seront automatiquement reflétés sur votre compte.
  • Ouverture et fermeture des positions: Toutes les positions que nous ouvrons ou fermons seront automatiquement répliquées dans votre compte. Vous ne pouvez pas fermer les positions manuellement, car cela entraînera l’ouverture automatique d’une nouvelle position synchronisée avec nos paramètres.

Pour les nouveaux abonnés : 

  • Lorsque vous souscrivez à notre service, toutes les positions ouvertes sur notre compte principal seront immédiatement répliquées sur votre compte au prix actuel du marché. Cela signifie que vos premiers trades peuvent ne pas refléter les performances complètes du compte VORTEX.

Conditions techniques obligatoires :

Pour garantir une connexion stable et fiable avec notre serveur de copy trading, il est obligatoire d’utiliser un VPS (cloud). Cela permet de minimiser les interruptions de connexion et d’assurer une exécution rapide et des ordres sur votre compte.

Broker recommandé :

Nous recommandons d'utiliser le broker Eightcap, avec lequel nous avons négocié des rabais exclusifs. Si vous souhaitez ouvrir un compte réel avec Eightcap, contactez-nous pour recevoir un lien spécial.

Disclaimer important :

  • Aucune garantie de résultat: Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Nous ne garantissons aucun résultat, ni profit, ni perte.
  • Responsabilité des risques: En vous abonnant, vous acceptez que nous ne soyons pas responsables des pertes ou gains réalisés sur votre compte. Vous installez le système de copy trading à votre propre discrétion et sous votre entière responsabilité.
  • Risques liés au trading: Le trading comporte des risques significatifs, y compris la perte totale de votre capital. Votre compte peut être liquidé en raison de mouvements du marché, et nous ne pourrons être tenus responsables de ces pertes.

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous accompagner ! https://discord.gg/8RgcZdu7xK


Aucun avis
2025.09.24 14:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 16:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 15:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 16:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.21 00:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 09:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.08 00:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.07 01:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.06 18:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.06 15:15
Share of trading days is too low
2025.03.06 15:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.06 15:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.06 14:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 14:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 14:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.06 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.06 14:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
