Description de Compte MT5 Copy Trading VORTEX

Bienvenue dans notre service de copy trading sur MT5, conçu pour maximiser vos opportunités tout en vous offrant une gestion simplifiée de votre compte. Voici les détails de fonctionnement de notre offre :

Caractéristiques principales :

Taille des lots: Toutes les positions ouvertes utiliseront des tailles de lots comprises entre 0.01 et 0.05 , adaptées à une gestion prudente du capital.

Toutes les positions ouvertes utiliseront des tailles de lots comprises entre , adaptées à une gestion prudente du capital. Capital recommandé: Le capital minimum recommandé est de 500 USD ou plus pour suivre efficacement nos opérations.

Le capital minimum recommandé est de pour suivre efficacement nos opérations. Ajustements automatiques: Nous ajustons les stop-loss (SL) et les take-profit (TP) selon notre discrétion, et ces ajustements seront automatiquement reflétés sur votre compte.

Nous ajustons les et les selon notre discrétion, et ces ajustements seront automatiquement reflétés sur votre compte. Ouverture et fermeture des positions: Toutes les positions que nous ouvrons ou fermons seront automatiquement répliquées dans votre compte. Vous ne pouvez pas fermer les positions manuellement, car cela entraînera l’ouverture automatique d’une nouvelle position synchronisée avec nos paramètres.

Pour les nouveaux abonnés :

Lorsque vous souscrivez à notre service, toutes les positions ouvertes sur notre compte principal seront immédiatement répliquées sur votre compte au prix actuel du marché. Cela signifie que vos premiers trades peuvent ne pas refléter les performances complètes du compte VORTEX.

Conditions techniques obligatoires :

Pour garantir une connexion stable et fiable avec notre serveur de copy trading, il est obligatoire d’utiliser un VPS (cloud). Cela permet de minimiser les interruptions de connexion et d’assurer une exécution rapide et des ordres sur votre compte.

Broker recommandé :

Nous recommandons d'utiliser le broker Eightcap, avec lequel nous avons négocié des rabais exclusifs. Si vous souhaitez ouvrir un compte réel avec Eightcap, contactez-nous pour recevoir un lien spécial.

Disclaimer important :

Aucune garantie de résultat: Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Nous ne garantissons aucun résultat, ni profit, ni perte.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Nous ne garantissons aucun résultat, ni profit, ni perte. Responsabilité des risques: En vous abonnant, vous acceptez que nous ne soyons pas responsables des pertes ou gains réalisés sur votre compte. Vous installez le système de copy trading à votre propre discrétion et sous votre entière responsabilité.

En vous abonnant, vous acceptez que nous ne soyons pas responsables des réalisés sur votre compte. Vous installez le système de copy trading à votre propre discrétion et sous votre entière responsabilité. Risques liés au trading: Le trading comporte des risques significatifs, y compris la perte totale de votre capital. Votre compte peut être liquidé en raison de mouvements du marché, et nous ne pourrons être tenus responsables de ces pertes.

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous accompagner ! https://discord.gg/8RgcZdu7xK



