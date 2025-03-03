SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NYDGolden
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

NYDGolden

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
VantageInternational-Live 4
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
791
Bénéfice trades:
656 (82.93%)
Perte trades:
135 (17.07%)
Meilleure transaction:
2 051.69 EUR
Pire transaction:
-6 179.62 EUR
Bénéfice brut:
40 221.45 EUR (263 272 pips)
Perte brute:
-28 391.98 EUR (177 697 pips)
Gains consécutifs maximales:
122 (3 388.11 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
3 481.70 EUR (43)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
36.24%
Charge de dépôt maximale:
41.93%
Dernier trade:
21 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.60
Longs trades:
627 (79.27%)
Courts trades:
164 (20.73%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
14.96 EUR
Bénéfice moyen:
61.31 EUR
Perte moyenne:
-210.31 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-597.88 EUR)
Perte consécutive maximale:
-7 282.87 EUR (3)
Croissance mensuelle:
1.78%
Prévision annuelle:
20.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
545.37 EUR
Maximal:
7 406.02 EUR (70.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.57% (7 406.92 EUR)
Par fonds propres:
22.76% (4 914.94 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 789
AUDCAD+ 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 13K
AUDCAD+ 17
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 85K
AUDCAD+ 260
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 051.69 EUR
Pire transaction: -6 180 EUR
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +3 388.11 EUR
Perte consécutive maximale: -597.88 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal GOLDEN
Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 22:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 04:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 00:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 19:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NYDGolden
999 USD par mois
53%
0
0
USD
13K
EUR
28
99%
791
82%
36%
1.41
14.96
EUR
27%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.