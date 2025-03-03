SignauxSections
Luciliadi

RLH 777

Luciliadi
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 46%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
126
Bénéfice trades:
115 (91.26%)
Perte trades:
11 (8.73%)
Meilleure transaction:
219.92 USD
Pire transaction:
-159.45 USD
Bénéfice brut:
4 493.00 USD (58 945 pips)
Perte brute:
-740.74 USD (4 459 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (1 980.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 980.02 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.79
Activité de trading:
96.00%
Charge de dépôt maximale:
15.62%
Dernier trade:
11 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
22.49
Longs trades:
39 (30.95%)
Courts trades:
87 (69.05%)
Facteur de profit:
6.07
Rendement attendu:
29.78 USD
Bénéfice moyen:
39.07 USD
Perte moyenne:
-67.34 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-151.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-159.45 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.49%
Prévision annuelle:
21.51%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.00 USD
Maximal:
166.82 USD (1.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.75% (162.45 USD)
Par fonds propres:
30.72% (2 025.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.dmb 17
EURGBP.dmb 14
GBPNZD.dmb 12
EURUSD.dmb 7
GBPAUD.dmb 7
EURNZD.dmb 7
AUDNZD.dmb 7
EURAUD.dmb 6
AUDCHF.dmb 6
GBPJPY.dmb 5
USDCAD.dmb 5
AUDCAD.dmb 4
GBPCAD.dmb 4
EURCAD.dmb 4
NZDUSD.dmb 3
EURCHF.dmb 3
NZDCHF.dmb 3
AUDJPY.dmb 3
NZDCAD.dmb 2
AUDUSD.dmb 2
USDCHF.dmb 2
GBPCHF.dmb 1
USDJPY.dmb 1
EURJPY.dmb 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.dmb 523
EURGBP.dmb 301
GBPNZD.dmb 610
EURUSD.dmb 267
GBPAUD.dmb 151
EURNZD.dmb 379
AUDNZD.dmb -52
EURAUD.dmb 215
AUDCHF.dmb 65
GBPJPY.dmb 108
USDCAD.dmb 337
AUDCAD.dmb 49
GBPCAD.dmb 188
EURCAD.dmb 93
NZDUSD.dmb 185
EURCHF.dmb 51
NZDCHF.dmb 24
AUDJPY.dmb 14
NZDCAD.dmb 71
AUDUSD.dmb 50
USDCHF.dmb 37
GBPCHF.dmb 49
USDJPY.dmb 36
EURJPY.dmb 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.dmb 5.8K
EURGBP.dmb 2.6K
GBPNZD.dmb 11K
EURUSD.dmb 2.9K
GBPAUD.dmb 2.7K
EURNZD.dmb 6.9K
AUDNZD.dmb -586
EURAUD.dmb 3.8K
AUDCHF.dmb 682
GBPJPY.dmb 1.9K
USDCAD.dmb 5K
AUDCAD.dmb 853
GBPCAD.dmb 2.8K
EURCAD.dmb 1.5K
NZDUSD.dmb 1.9K
EURCHF.dmb 503
NZDCHF.dmb 322
AUDJPY.dmb 339
NZDCAD.dmb 1.1K
AUDUSD.dmb 561
USDCHF.dmb 381
GBPCHF.dmb 425
USDJPY.dmb 571
EURJPY.dmb 312
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +219.92 USD
Pire transaction: -159 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 980.02 USD
Perte consécutive maximale: -151.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PTDidiMaxBerjangka-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Major currency, Minor currency, and Cross currency.
Aucun avis
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.17 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 08:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.03 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 15:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 12:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.26 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
