SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GOLDy Alex
Sutanto Hokermin

GOLDy Alex

Sutanto Hokermin
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 61%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
484
Bénéfice trades:
261 (53.92%)
Perte trades:
223 (46.07%)
Meilleure transaction:
92.37 USD
Pire transaction:
-55.07 USD
Bénéfice brut:
2 619.69 USD (192 962 pips)
Perte brute:
-2 309.34 USD (202 342 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (39.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
191.31 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
18.04%
Charge de dépôt maximale:
21.21%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.05
Longs trades:
401 (82.85%)
Courts trades:
83 (17.15%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
10.04 USD
Perte moyenne:
-10.36 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-49.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-294.42 USD (7)
Croissance mensuelle:
1.31%
Prévision annuelle:
15.92%
Algo trading:
47%
Prélèvement par solde:
Absolu:
54.60 USD
Maximal:
294.46 USD (31.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.57% (287.41 USD)
Par fonds propres:
32.17% (300.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 442
GBPUSD 18
GBPNZD 10
EURGBP 5
GBPJPY 3
BTCUSD 2
AUDSGD 1
USDCHF 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 325
GBPUSD -33
GBPNZD -4
EURGBP -10
GBPJPY 35
BTCUSD -3
AUDSGD 0
USDCHF 3
NZDUSD -1
EURUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD -1.7K
GBPNZD -210
EURGBP -747
GBPJPY 5.1K
BTCUSD -26K
AUDSGD 13
USDCHF 126
NZDUSD -35
EURUSD -116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +92.37 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +39.10 USD
Perte consécutive maximale: -49.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 22
CMCMarkets-MT5-LIVE
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 155
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 168
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 464
Exness-MT5Real8
1.06 × 131
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5-4
1.56 × 2099
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-2
2.11 × 741
FusionMarkets-Live
2.38 × 68
TitanFX-MT5-01
2.57 × 165
BlackBullMarkets-Live
2.60 × 5
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real3
3.20 × 45
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
VantageInternational-Live
4.16 × 50
FBS-Real
5.00 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
5.08 × 178
20 plus...
Aucun avis
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 11:56
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 16:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 08:54
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.75% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 01:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 22:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 11:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 04:27
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.25 04:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 12:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GOLDy Alex
30 USD par mois
61%
0
0
USD
576
USD
31
47%
484
53%
18%
1.13
0.64
USD
36%
1:500
