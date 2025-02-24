Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live 0.00 × 2 Tickmill-Live 0.00 × 22 CMCMarkets-MT5-LIVE 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.12 × 155 Pepperstone-MT5-Live01 0.91 × 168 TradeMaxGlobal-Live 1.00 × 6 ICMarketsSC-MT5 1.06 × 464 Exness-MT5Real8 1.06 × 131 ICMarketsEU-MT5-5 1.14 × 2964 Exness-MT5Real6 1.33 × 76 ICMarketsSC-MT5-4 1.56 × 2099 Exness-MT5Real7 1.63 × 228 ICMarketsSC-MT5-2 2.11 × 741 FusionMarkets-Live 2.38 × 68 TitanFX-MT5-01 2.57 × 165 BlackBullMarkets-Live 2.60 × 5 Exness-MT5Real2 3.00 × 2 ICMarketsEU-MT5 3.00 × 1 Exness-MT5Real3 3.20 × 45 Exness-MT5Real18 3.50 × 2 VantageInternational-Live 4.16 × 50 FBS-Real 5.00 × 6 KuberaCapitalMarkets-Server 5.08 × 178 20 plus...