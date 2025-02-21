SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trienchieu
Pham Phu Khanh

Trienchieu

Pham Phu Khanh
0 avis
81 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 969 USD par mois
croissance depuis 2024 -29%
Exness-MT5Real8
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
414
Bénéfice trades:
286 (69.08%)
Perte trades:
128 (30.92%)
Meilleure transaction:
108.00 USD
Pire transaction:
-132.72 USD
Bénéfice brut:
1 934.87 USD (401 125 pips)
Perte brute:
-2 026.73 USD (470 440 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (56.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
162.82 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
4.36%
Charge de dépôt maximale:
55.02%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
48 minutes
Facteur de récupération:
-0.36
Longs trades:
221 (53.38%)
Courts trades:
193 (46.62%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.22 USD
Bénéfice moyen:
6.77 USD
Perte moyenne:
-15.83 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-212.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-212.18 USD (5)
Croissance mensuelle:
-20.65%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
142.06 USD
Maximal:
251.93 USD (43.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.94% (206.18 USD)
Par fonds propres:
33.42% (312.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 245
GBPJPY 39
GBPUSD 37
EURJPY 37
EURUSD 19
USDJPY 16
AUDUSD 8
USDCAD 5
AUDJPY 4
USDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -192
GBPJPY 15
GBPUSD -27
EURJPY 14
EURUSD 6
USDJPY 77
AUDUSD 8
USDCAD 18
AUDJPY 8
USDCHF -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -74K
GBPJPY 1.1K
GBPUSD -644
EURJPY 1.1K
EURUSD 376
USDJPY 1.9K
AUDUSD 152
USDCAD 322
AUDJPY 242
USDCHF -273
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +108.00 USD
Pire transaction: -133 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +56.06 USD
Perte consécutive maximale: -212.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 1036
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
Exness-MT5Real15
1.11 × 411
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.67 × 184
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
ICMarketsSC-MT5-2
3.31 × 322
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real
5.23 × 100
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Weltrade-Real
5.60 × 121
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
OctaFX-Real2
6.00 × 1
14 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.08 08:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 05:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trienchieu
969 USD par mois
-29%
0
0
USD
649
USD
81
0%
414
69%
4%
0.95
-0.22
USD
40%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.