Derek Rodrigues Correa

DR PAMM

Derek Rodrigues Correa
0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 42%
4xCube-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 809
Bénéfice trades:
1 275 (70.48%)
Perte trades:
534 (29.52%)
Meilleure transaction:
449.27 USD
Pire transaction:
-1 386.79 USD
Bénéfice brut:
25 490.57 USD (2 524 825 pips)
Perte brute:
-23 532.34 USD (203 285 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (191.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 853.40 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
60.73%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.80
Longs trades:
890 (49.20%)
Courts trades:
919 (50.80%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
1.08 USD
Bénéfice moyen:
19.99 USD
Perte moyenne:
-44.07 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-243.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 646.23 USD (2)
Croissance mensuelle:
-11.50%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
435.39 USD
Maximal:
2 439.05 USD (22.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.74% (1 145.78 USD)
Par fonds propres:
97.70% (3 149.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDxx 1167
NZDCADxx 324
AUDCADxx 250
AUDNZDxx 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDxx -28
NZDCADxx 2.5K
AUDCADxx 3K
AUDNZDxx -317
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDxx 3.8K
NZDCADxx 16K
AUDCADxx 35K
AUDNZDxx -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +449.27 USD
Pire transaction: -1 387 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +191.57 USD
Perte consécutive maximale: -243.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Aucun avis
2025.10.16 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.02 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 14:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.11 13:16
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 13:24
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.