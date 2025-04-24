- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 317
Bénéfice trades:
1 664 (71.81%)
Perte trades:
653 (28.18%)
Meilleure transaction:
2 825.70 USD
Pire transaction:
-2 372.30 USD
Bénéfice brut:
646 382.91 USD (482 935 pips)
Perte brute:
-368 250.71 USD (107 349 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (2 166.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18 088.63 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
52.62%
Charge de dépôt maximale:
68.86%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
17.97
Longs trades:
1 426 (61.55%)
Courts trades:
891 (38.45%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
120.04 USD
Bénéfice moyen:
388.45 USD
Perte moyenne:
-563.94 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-12 767.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 767.60 USD (15)
Croissance mensuelle:
6.48%
Prévision annuelle:
78.57%
Algo trading:
34%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.14 USD
Maximal:
15 479.47 USD (7.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.57% (3 466.45 USD)
Par fonds propres:
15.99% (3 922.99 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUBTC
|992
|XAUBTC.stp
|858
|XAUUSD
|279
|XAGUSD
|83
|USoil
|34
|EURUSD
|19
|GBPUSD
|17
|BTCUSD
|15
|WTIBTC
|2
|XAUUSD.stp
|2
|BTCUSD.stp
|2
|XAGBTC.stp
|2
|XAUETH
|1
|XAGBTC
|1
|WTIBTC.stp
|1
|WTIUSD.stp
|1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUBTC
|151K
|XAUBTC.stp
|96K
|XAUUSD
|20K
|XAGUSD
|7K
|USoil
|2.3K
|EURUSD
|-248
|GBPUSD
|304
|BTCUSD
|1.3K
|WTIBTC
|0
|XAUUSD.stp
|49
|BTCUSD.stp
|-28
|XAGBTC.stp
|797
|XAUETH
|-24
|XAGBTC
|0
|WTIBTC.stp
|135
|WTIUSD.stp
|-7
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUBTC
|41K
|XAUBTC.stp
|31K
|XAUUSD
|23K
|XAGUSD
|1.2K
|USoil
|249
|EURUSD
|-109
|GBPUSD
|554
|BTCUSD
|136K
|WTIBTC
|0
|XAUUSD.stp
|40
|BTCUSD.stp
|-1.8K
|XAGBTC.stp
|124
|XAUETH
|-743
|XAGBTC
|0
|WTIBTC.stp
|133
|WTIUSD.stp
|-6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 825.70 USD
Pire transaction: -2 372 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +2 166.14 USD
Perte consécutive maximale: -12 767.60 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.86 × 22
NCESC-Live
|5.46 × 333
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Bybit-Live
|23.00 × 17
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
103%
0
0
USD
USD
141K
USD
USD
44
34%
2 317
71%
53%
1.75
120.04
USD
USD
99%
1:100
I have been tracking the signal for three months and decide to subscribe today. The performance is really amazing for XAUBTC. Please keep it going!