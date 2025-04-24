SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / THPX1
Ai Jing Gao

THPX1

Ai Jing Gao
1 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 103%
NCESC-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 317
Bénéfice trades:
1 664 (71.81%)
Perte trades:
653 (28.18%)
Meilleure transaction:
2 825.70 USD
Pire transaction:
-2 372.30 USD
Bénéfice brut:
646 382.91 USD (482 935 pips)
Perte brute:
-368 250.71 USD (107 349 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (2 166.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18 088.63 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
52.62%
Charge de dépôt maximale:
68.86%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
17.97
Longs trades:
1 426 (61.55%)
Courts trades:
891 (38.45%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
120.04 USD
Bénéfice moyen:
388.45 USD
Perte moyenne:
-563.94 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-12 767.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 767.60 USD (15)
Croissance mensuelle:
6.48%
Prévision annuelle:
78.57%
Algo trading:
34%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.14 USD
Maximal:
15 479.47 USD (7.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.57% (3 466.45 USD)
Par fonds propres:
15.99% (3 922.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUBTC 992
XAUBTC.stp 858
XAUUSD 279
XAGUSD 83
USoil 34
EURUSD 19
GBPUSD 17
BTCUSD 15
WTIBTC 2
XAUUSD.stp 2
BTCUSD.stp 2
XAGBTC.stp 2
XAUETH 1
XAGBTC 1
WTIBTC.stp 1
WTIUSD.stp 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUBTC 151K
XAUBTC.stp 96K
XAUUSD 20K
XAGUSD 7K
USoil 2.3K
EURUSD -248
GBPUSD 304
BTCUSD 1.3K
WTIBTC 0
XAUUSD.stp 49
BTCUSD.stp -28
XAGBTC.stp 797
XAUETH -24
XAGBTC 0
WTIBTC.stp 135
WTIUSD.stp -7
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUBTC 41K
XAUBTC.stp 31K
XAUUSD 23K
XAGUSD 1.2K
USoil 249
EURUSD -109
GBPUSD 554
BTCUSD 136K
WTIBTC 0
XAUUSD.stp 40
BTCUSD.stp -1.8K
XAGBTC.stp 124
XAUETH -743
XAGBTC 0
WTIBTC.stp 133
WTIUSD.stp -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 825.70 USD
Pire transaction: -2 372 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +2 166.14 USD
Perte consécutive maximale: -12 767.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.86 × 22
NCESC-Live
5.46 × 333
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.00 × 17
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Note moyenne:
xieyibu2002
31
xieyibu2002 2025.04.24 19:27 
 

I have been tracking the signal for three months and decide to subscribe today. The performance is really amazing for XAUBTC. Please keep it going!

2025.09.11 18:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 05:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 23:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
THPX1
50 USD par mois
103%
0
0
USD
141K
USD
44
34%
2 317
71%
53%
1.75
120.04
USD
99%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.