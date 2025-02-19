SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ECN_Risky
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Risky

Adrian Nieves De La Cruz
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 63%
RoboForex-ECN-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 665
Bénéfice trades:
1 821 (68.33%)
Perte trades:
844 (31.67%)
Meilleure transaction:
72.69 EUR
Pire transaction:
-483.10 EUR
Bénéfice brut:
8 618.50 EUR (489 704 pips)
Perte brute:
-7 822.66 EUR (412 455 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (340.43 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
340.43 EUR (24)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
71.59%
Charge de dépôt maximale:
13.89%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.93
Longs trades:
1 375 (51.59%)
Courts trades:
1 290 (48.41%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.30 EUR
Bénéfice moyen:
4.73 EUR
Perte moyenne:
-9.27 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-50.17 EUR)
Perte consécutive maximale:
-483.10 EUR (1)
Croissance mensuelle:
7.62%
Prévision annuelle:
92.47%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
821.45 EUR
Maximal:
858.19 EUR (42.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.91% (858.19 EUR)
Par fonds propres:
52.24% (731.64 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 778
NZDCAD 679
AUDCAD 505
GBPUSD 238
AUDUSD 105
USDJPY 59
EURGBP 36
EURUSD 35
.US30Cash 34
EURAUD 30
GBPAUD 28
AUDNZD 24
EURNZD 16
USDCAD 14
NZDUSD 12
CHFJPY 11
USDCHF 10
EURJPY 10
.USTECHCash 9
.US500Cash 8
AUDJPY 7
GBPJPY 6
GBPCHF 5
GBPCAD 3
EURCAD 2
EURCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
NZDCAD 362
AUDCAD 515
GBPUSD -974
AUDUSD 58
USDJPY -249
EURGBP -66
EURUSD 124
.US30Cash -183
EURAUD 112
GBPAUD -45
AUDNZD -3
EURNZD -90
USDCAD -37
NZDUSD -30
CHFJPY 49
USDCHF -5
EURJPY -79
.USTECHCash -54
.US500Cash -17
AUDJPY 40
GBPJPY -109
GBPCHF 5
GBPCAD 3
EURCAD 1
EURCHF -4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 108K
NZDCAD 22K
AUDCAD 27K
GBPUSD -50K
AUDUSD 1.2K
USDJPY -9.7K
EURGBP -1.4K
EURUSD 7.9K
.US30Cash -11K
EURAUD 5.8K
GBPAUD -562
AUDNZD 73
EURNZD -7.2K
USDCAD -2.1K
NZDUSD -928
CHFJPY 4.9K
USDCHF -236
EURJPY -4.7K
.USTECHCash -4.9K
.US500Cash -1.6K
AUDJPY 2.9K
GBPJPY -6.8K
GBPCHF 198
GBPCAD 138
EURCAD 46
EURCHF -48
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +72.69 EUR
Pire transaction: -483 EUR
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +340.43 EUR
Perte consécutive maximale: -50.17 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 4
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
VantageFXInternational-Live 7
0.47 × 19
GoMarkets-Real 1
0.50 × 527
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
TradersGlobalGroup-Live 2
0.51 × 303
ICMarketsSC-Live22
0.53 × 32
ICMarketsSC-Live06
0.57 × 305
BlackBullMarkets-Live
0.58 × 74
ICMarketsSC-Live11
0.60 × 5
153 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.07.02 06:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 09:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
2025.02.28 20:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ECN_Risky
30 USD par mois
63%
0
0
USD
1.5K
EUR
58
94%
2 665
68%
72%
1.10
0.30
EUR
52%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.