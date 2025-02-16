Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 ICMarkets-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 4 Tickmill-Live08 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 3 Exness-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.33 × 3 Exness-Real2 0.33 × 9 ICMarketsSC-Live26 0.90 × 68 ICMarkets-Live17 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 1.33 × 24 ICMarketsSC-Live11 1.64 × 3070 ICMarketsSC-Live25 2.75 × 28 ICMarkets-Live15 3.00 × 1 Tickmill-Live09 3.00 × 8 ICMarketsSC-Live20 3.43 × 294 Tickmill-Live02 3.47 × 70 DooPrime-Live 4 3.47 × 19 ICMarketsSC-Live06 3.48 × 291 Tickmill-Live04 3.87 × 39 ICMarketsSC-Live08 4.25 × 69 ICMarketsSC-Live23 4.71 × 7 ICMarketsSC-Live07 5.22 × 99 ICMarketsSC-Live05 5.25 × 77 ICMarketsSC-Live12 6.56 × 530 11 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou