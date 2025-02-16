SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Bmfb05
Quan Feng

Bmfb05

Quan Feng
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2025 36%
ICMarketsSC-Live07
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
590
Bénéfice trades:
360 (61.01%)
Perte trades:
230 (38.98%)
Meilleure transaction:
187.30 USD
Pire transaction:
-120.42 USD
Bénéfice brut:
12 491.21 USD (260 488 pips)
Perte brute:
-12 130.65 USD (228 144 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (458.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
466.00 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
45.65%
Charge de dépôt maximale:
7.68%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
307 (52.03%)
Courts trades:
283 (47.97%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.61 USD
Bénéfice moyen:
34.70 USD
Perte moyenne:
-52.74 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-304.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-351.98 USD (4)
Croissance mensuelle:
37.21%
Prévision annuelle:
451.53%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
144.57 USD
Maximal:
1 476.23 USD (63.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.31% (1 476.23 USD)
Par fonds propres:
5.39% (51.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 590
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 32K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +187.30 USD
Pire transaction: -120 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +458.89 USD
Perte consécutive maximale: -304.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.33 × 3
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 68
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3070
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
3.43 × 294
Tickmill-Live02
3.47 × 70
DooPrime-Live 4
3.47 × 19
ICMarketsSC-Live06
3.48 × 291
Tickmill-Live04
3.87 × 39
ICMarketsSC-Live08
4.25 × 69
ICMarketsSC-Live23
4.71 × 7
ICMarketsSC-Live07
5.22 × 99
ICMarketsSC-Live05
5.25 × 77
ICMarketsSC-Live12
6.56 × 530
11 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

bmfb-本命法宝EA，100%纯EA！黄金日内趋势波段，顺势轻仓，永远只有一单，严格止损，不加单，不扛单，不过周末，单笔亏损5%以内，永无爆仓风险！长期风险50%+，属于高风险模式！复利三年挑战100倍利润！

（挑战3年1000美金复利到10万美金） 欢迎一起见证奇迹EA诞生！ 仅供展示，请勿订阅，主打线下，更多细则，请联系V：fqvipstar 备注（MQL5）


Aucun avis
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 04:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 03:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 09:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 00:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 14:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 13:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 07:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 00:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Bmfb05
199 USD par mois
36%
0
0
USD
1.4K
USD
32
99%
590
61%
46%
1.02
0.61
USD
63%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.