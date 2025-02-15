SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Alfa RUB
Artem Efimov

Alfa RUB

Artem Efimov
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
896
Bénéfice trades:
569 (63.50%)
Perte trades:
327 (36.50%)
Meilleure transaction:
10 677.14 RUB
Pire transaction:
-27 767.97 RUB
Bénéfice brut:
208 026.30 RUB (259 254 pips)
Perte brute:
-253 397.41 RUB (86 274 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (2 058.69 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
10 677.14 RUB (1)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
33.00%
Charge de dépôt maximale:
96.90%
Dernier trade:
32 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.56
Longs trades:
494 (55.13%)
Courts trades:
402 (44.87%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-50.64 RUB
Bénéfice moyen:
365.60 RUB
Perte moyenne:
-774.92 RUB
Pertes consécutives maximales:
7 (-36 605.27 RUB)
Perte consécutive maximale:
-69 973.99 RUB (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
-3.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52 333.80 RUB
Maximal:
81 017.27 RUB (102.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.66% (81 017.27 RUB)
Par fonds propres:
21.66% (88 522.28 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 521
USDJPYrfd 235
USDMXNrfd 40
GBPUSDrfd 33
XAUUSDrfd 24
USDZARrfd 15
USDCADrfd 11
AUDUSDrfd 7
CHFJPYrfd 3
USDCHFrfd 2
USDRUBrfd 1
EURGBPrfd 1
AUDJPYrfd 1
GBPNZDrfd 1
USDSEKrfd 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd -1.4K
USDJPYrfd 371
USDMXNrfd 177
GBPUSDrfd 17
XAUUSDrfd -120
USDZARrfd 177
USDCADrfd -2
AUDUSDrfd -20
CHFJPYrfd 3
USDCHFrfd 4
USDRUBrfd 7
EURGBPrfd 0
AUDJPYrfd 1
GBPNZDrfd -6
USDSEKrfd 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 8.8K
USDJPYrfd 28K
USDMXNrfd 90K
GBPUSDrfd 1.6K
XAUUSDrfd -8.4K
USDZARrfd 47K
USDCADrfd 146
AUDUSDrfd -255
CHFJPYrfd 44
USDCHFrfd 174
USDRUBrfd 4.7K
EURGBPrfd -4
AUDJPYrfd 48
GBPNZDrfd -151
USDSEKrfd 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10 677.14 RUB
Pire transaction: -27 768 RUB
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +2 058.69 RUB
Perte consécutive maximale: -36 605.27 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Ручная торговля, с применением квановых нано вычислений
Aucun avis
2025.10.18 18:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 16:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 06:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 12:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 16:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Alfa RUB
100 USD par mois
10%
0
0
USD
155K
RUB
31
0%
896
63%
33%
0.82
-50.64
RUB
22%
1:40
