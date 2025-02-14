Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICTrading-Live29 0.58 × 24 FusionMarkets-Live 2 2.00 × 55 ICMarketsSC-Live24 2.04 × 83 ThreeTraderLimited-Live02 3.43 × 154 ICMarketsSC-Live12 4.00 × 3 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 4.00 × 2 RoboForex-Pro-5 15.93 × 387 SimpleFX-LiveUK 20.50 × 2 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou