Signaux / MetaTrader 4 / Gold Aggresive
Giorgos Pantazopoulos

Gold Aggresive

Giorgos Pantazopoulos
0 avis
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 -65%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
368
Bénéfice trades:
199 (54.07%)
Perte trades:
169 (45.92%)
Meilleure transaction:
30.36 EUR
Pire transaction:
-113.69 EUR
Bénéfice brut:
1 479.34 EUR (129 049 pips)
Perte brute:
-1 439.01 EUR (128 056 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (316.67 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
316.67 EUR (32)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
18.30%
Charge de dépôt maximale:
64.37%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
214 (58.15%)
Courts trades:
154 (41.85%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.11 EUR
Bénéfice moyen:
7.43 EUR
Perte moyenne:
-8.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-47.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-119.09 EUR (5)
Croissance mensuelle:
-63.27%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
17%
Prélèvement par solde:
Absolu:
26.43 EUR
Maximal:
275.04 EUR (56.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.76% (275.04 EUR)
Par fonds propres:
64.63% (18.60 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 366
AUDCAD 1
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 45
AUDCAD 0
USDJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 973
AUDCAD -17
USDJPY 177
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.36 EUR
Pire transaction: -114 EUR
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +316.67 EUR
Perte consécutive maximale: -47.65 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.58 × 24
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live24
2.04 × 83
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
4.00 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Broker : FusionMarket 1:500


Aucun avis
2025.09.19 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 19:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 11:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 13:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.