- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
347
Bénéfice trades:
300 (86.45%)
Perte trades:
47 (13.54%)
Meilleure transaction:
30.47 USD
Pire transaction:
-18.12 USD
Bénéfice brut:
653.54 USD (617 722 pips)
Perte brute:
-242.57 USD (242 492 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (63.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
63.05 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
4.99%
Charge de dépôt maximale:
5.97%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
12.13
Longs trades:
347 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.69
Rendement attendu:
1.18 USD
Bénéfice moyen:
2.18 USD
Perte moyenne:
-5.16 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-33.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.89 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.29%
Prévision annuelle:
52.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.10 USD
Maximal:
33.89 USD (14.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.32% (33.89 USD)
Par fonds propres:
18.35% (100.44 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|411
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|375K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +30.47 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +63.05 USD
Perte consécutive maximale: -33.89 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
373 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This Signal Trade uses Expert Advisors .
Minimum Balance to Copy $500
Risk Warning !
Trading involves significant risk, and past performance does not guarantee future results. Ensure that you fully understand the risks before Copy this Signal.
Before deciding to participate in the markets, you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk appetite.
Most importantly, do not invest money you cannot afford to lose.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
40 USD par mois
205%
0
0
USD
USD
611
USD
USD
69
100%
347
86%
5%
2.69
1.18
USD
USD
18%
1:500