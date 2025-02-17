SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Dinadin Journal 2025
Rahmadhan Prasadana A Md

Dinadin Journal 2025

Rahmadhan Prasadana A Md
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
FBS-Real-2
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
34
Bénéfice trades:
14 (41.17%)
Perte trades:
20 (58.82%)
Meilleure transaction:
144.74 USD
Pire transaction:
-157.03 USD
Bénéfice brut:
729.59 USD (75 495 pips)
Perte brute:
-452.05 USD (29 444 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (80.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
265.74 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
26.16%
Charge de dépôt maximale:
338.01%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
1.01
Longs trades:
25 (73.53%)
Courts trades:
9 (26.47%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
8.16 USD
Bénéfice moyen:
52.11 USD
Perte moyenne:
-22.60 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-8.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-273.78 USD (5)
Croissance mensuelle:
32.27%
Algo trading:
47%
Prélèvement par solde:
Absolu:
130.69 USD
Maximal:
273.78 USD (43.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.52% (273.78 USD)
Par fonds propres:
48.33% (17.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 16
archived 9
XTIUSD 5
BTCUSD 3
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 162
archived 112
XTIUSD -6
BTCUSD 10
GBPUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.8K
archived 0
XTIUSD -63
BTCUSD 38K
GBPUSD -15
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +144.74 USD
Pire transaction: -157 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +80.92 USD
Perte consécutive maximale: -8.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-Standard
0.00 × 2
GKFXPrime-Live-1.2
0.00 × 5
ValburyCapitalLimited-Live
0.00 × 21
UAG-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 7
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
PurpleTrading-04Live
0.00 × 1
JAFX-Real3
0.00 × 3
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
FBS-Real-1
0.00 × 5
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 12
FXCC1-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
GKFX-Live-2
0.00 × 1
310 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
for foward test Journal
Aucun avis
2025.10.02 10:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 01:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 06:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 12.9% of days out of the 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 13:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 11:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 00:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dinadin Journal 2025
30 USD par mois
53%
0
0
USD
364
USD
35
47%
34
41%
26%
1.61
8.16
USD
48%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.