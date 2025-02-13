SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Relax Swinger
Ariyanto Herika Susilo

Relax Swinger

Ariyanto Herika Susilo
0 avis
54 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -70%
FBS-Real-7
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
339
Bénéfice trades:
199 (58.70%)
Perte trades:
140 (41.30%)
Meilleure transaction:
1 179.35 USD
Pire transaction:
-2 681.00 USD
Bénéfice brut:
20 274.28 USD (18 032 377 pips)
Perte brute:
-21 925.47 USD (7 229 650 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (1 009.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 235.29 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
81.48%
Charge de dépôt maximale:
93.37%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.25
Longs trades:
268 (79.06%)
Courts trades:
71 (20.94%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-4.87 USD
Bénéfice moyen:
101.88 USD
Perte moyenne:
-156.61 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 628.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 383.80 USD (3)
Croissance mensuelle:
688.77%
Prévision annuelle:
8 357.07%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 457.35 USD
Maximal:
6 718.71 USD (71.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.02% (6 718.71 USD)
Par fonds propres:
74.88% (4 081.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 125
ETHUSD 71
XAUUSD 44
US100 34
archived 30
EURUSD 10
GBPUSD 8
USDCAD 5
XAGUSD 3
USDJPY 3
GBPJPY 2
USDCHF 2
EURGBP 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 2.4K
ETHUSD 923
XAUUSD -7.3K
US100 1.6K
archived 849
EURUSD 38
GBPUSD -37
USDCAD 108
XAGUSD -65
USDJPY -47
GBPJPY 0
USDCHF 1
EURGBP -2
AUDUSD -29
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 10M
ETHUSD 316K
XAUUSD -21K
US100 341K
archived 0
EURUSD -1.4K
GBPUSD 511
USDCAD 2.3K
XAGUSD -796
USDJPY -4.1K
GBPJPY 20
USDCHF 52
EURGBP -167
AUDUSD -237
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 179.35 USD
Pire transaction: -2 681 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 009.89 USD
Perte consécutive maximale: -1 628.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillEU-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 6
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 2
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.02 × 45
244 plus...
style swing trading
with strict MM
Aucun avis
2025.10.09 08:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 21:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.28 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 08:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 15:23
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 11:12
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 04:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 03:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 22:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
