SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TrendTaker Pro
Wanna Fernando

TrendTaker Pro

Wanna Fernando
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 43%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
381
Bénéfice trades:
307 (80.57%)
Perte trades:
74 (19.42%)
Meilleure transaction:
672.93 USD
Pire transaction:
-685.63 USD
Bénéfice brut:
2 898.03 USD (30 748 pips)
Perte brute:
-1 484.85 USD (11 145 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (90.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
712.75 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
34.83%
Charge de dépôt maximale:
32.53%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.96
Longs trades:
206 (54.07%)
Courts trades:
175 (45.93%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
3.71 USD
Bénéfice moyen:
9.44 USD
Perte moyenne:
-20.07 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-191.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-685.63 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.87%
Prévision annuelle:
107.31%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.94 USD
Maximal:
720.20 USD (26.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.13% (720.20 USD)
Par fonds propres:
21.14% (648.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 25
NZDJPY 25
AUDJPY 24
CADJPY 24
AUDCHF 22
EURAUD 20
USDJPY 19
NZDUSD 16
USDCAD 15
NZDCAD 14
GBPJPY 14
AUDNZD 13
EURGBP 13
USDCHF 13
GBPUSD 13
GBPAUD 12
EURNZD 12
archived 12
EURCAD 12
AUDUSD 12
GBPCHF 11
EURJPY 10
EURUSD 8
AUDCAD 8
EURCHF 7
NZDCHF 6
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 94
NZDJPY 113
AUDJPY 81
CADJPY 46
AUDCHF 45
EURAUD 104
USDJPY 35
NZDUSD 48
USDCAD 45
NZDCAD 47
GBPJPY 63
AUDNZD 44
EURGBP 104
USDCHF 70
GBPUSD 34
GBPAUD 23
EURNZD 61
archived 46
EURCAD 45
AUDUSD 66
GBPCHF 29
EURJPY 44
EURUSD 70
AUDCAD 38
EURCHF 15
NZDCHF 3
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD 1.1K
NZDJPY 1.1K
AUDJPY 898
CADJPY 1.7K
AUDCHF 618
EURAUD 1.7K
USDJPY 1.6K
NZDUSD 500
USDCAD 725
NZDCAD 484
GBPJPY 1.3K
AUDNZD 428
EURGBP 361
USDCHF 504
GBPUSD 435
GBPAUD 721
EURNZD 1.2K
archived 0
EURCAD 786
AUDUSD 586
GBPCHF 644
EURJPY 1K
EURUSD 443
AUDCAD 365
EURCHF 323
NZDCHF 137
CADCHF 15
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +672.93 USD
Pire transaction: -686 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +90.93 USD
Perte consécutive maximale: -191.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
Klimex-Live
0.00 × 5
Ava-Real 3
0.00 × 2
JustForex-Live
0.00 × 1
YuloTrading-Live
0.00 × 19
Exness-Real3
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Larson-Live
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 3
XMUK-Real 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
MYFX-US07-Live
0.06 × 162
GoMarkets-Real 1
0.08 × 40
254 plus...
Trend Taker
Aucun avis
2025.06.04 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.23 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
