- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 507
Bénéfice trades:
1 079 (71.59%)
Perte trades:
428 (28.40%)
Meilleure transaction:
7 796.54 HKD
Pire transaction:
-7 520.59 HKD
Bénéfice brut:
166 358.25 HKD (179 966 pips)
Perte brute:
-91 561.63 HKD (108 815 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (2 367.39 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 899.06 HKD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
60.29%
Charge de dépôt maximale:
43.62%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
2.69
Longs trades:
668 (44.33%)
Courts trades:
839 (55.67%)
Facteur de profit:
1.82
Rendement attendu:
49.63 HKD
Bénéfice moyen:
154.18 HKD
Perte moyenne:
-213.93 HKD
Pertes consécutives maximales:
28 (-27 853.35 HKD)
Perte consécutive maximale:
-27 853.35 HKD (28)
Croissance mensuelle:
-27.41%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 977.63 HKD
Maximal:
27 853.35 HKD (13.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.56% (27 804.35 HKD)
Par fonds propres:
56.81% (47 420.66 HKD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|644
|AUDCAD
|355
|GBPJPY
|77
|USDJPY
|77
|EURJPY
|65
|CADJPY
|53
|NZDJPY
|45
|GBPUSD
|38
|CHFJPY
|37
|AUDJPY
|33
|NZDCAD
|27
|EURCAD
|18
|AUDNZD
|14
|EURAUD
|13
|XAUUSD
|4
|HK50
|4
|SOLUSD
|1
|BTCUSD
|1
|SpotCrude
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|7.4K
|AUDCAD
|-2.3K
|GBPJPY
|270
|USDJPY
|1.2K
|EURJPY
|1K
|CADJPY
|671
|NZDJPY
|726
|GBPUSD
|208
|CHFJPY
|389
|AUDJPY
|501
|NZDCAD
|209
|EURCAD
|92
|AUDNZD
|36
|EURAUD
|-922
|XAUUSD
|94
|HK50
|9
|SOLUSD
|-1
|BTCUSD
|84
|SpotCrude
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|8.2K
|AUDCAD
|4.8K
|GBPJPY
|3.4K
|USDJPY
|11K
|EURJPY
|5.3K
|CADJPY
|3.4K
|NZDJPY
|2.7K
|GBPUSD
|2K
|CHFJPY
|3.7K
|AUDJPY
|4.1K
|NZDCAD
|2.7K
|EURCAD
|2.1K
|AUDNZD
|1K
|EURAUD
|-8.3K
|XAUUSD
|839
|HK50
|4.5K
|SOLUSD
|-740
|BTCUSD
|21K
|SpotCrude
|-156
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7 796.54 HKD
Pire transaction: -7 521 HKD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +2 367.39 HKD
Perte consécutive maximale: -27 853.35 HKD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live19
|0.14 × 87
|
GoMarkets-Real 10
|0.25 × 4
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.34 × 83
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 135
|
ICMarketsSC-Live07
|0.54 × 919
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live09
|0.60 × 5
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
45 USD par mois
101%
0
0
USD
USD
60K
HKD
HKD
34
99%
1 507
71%
60%
1.81
49.63
HKD
HKD
57%
1:500