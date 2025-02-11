SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TV13 5CCY LONG
Ki Yip Shek

TV13 5CCY LONG

Ki Yip Shek
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2025 101%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 507
Bénéfice trades:
1 079 (71.59%)
Perte trades:
428 (28.40%)
Meilleure transaction:
7 796.54 HKD
Pire transaction:
-7 520.59 HKD
Bénéfice brut:
166 358.25 HKD (179 966 pips)
Perte brute:
-91 561.63 HKD (108 815 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (2 367.39 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 899.06 HKD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
60.29%
Charge de dépôt maximale:
43.62%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
2.69
Longs trades:
668 (44.33%)
Courts trades:
839 (55.67%)
Facteur de profit:
1.82
Rendement attendu:
49.63 HKD
Bénéfice moyen:
154.18 HKD
Perte moyenne:
-213.93 HKD
Pertes consécutives maximales:
28 (-27 853.35 HKD)
Perte consécutive maximale:
-27 853.35 HKD (28)
Croissance mensuelle:
-27.41%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 977.63 HKD
Maximal:
27 853.35 HKD (13.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.56% (27 804.35 HKD)
Par fonds propres:
56.81% (47 420.66 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 644
AUDCAD 355
GBPJPY 77
USDJPY 77
EURJPY 65
CADJPY 53
NZDJPY 45
GBPUSD 38
CHFJPY 37
AUDJPY 33
NZDCAD 27
EURCAD 18
AUDNZD 14
EURAUD 13
XAUUSD 4
HK50 4
SOLUSD 1
BTCUSD 1
SpotCrude 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 7.4K
AUDCAD -2.3K
GBPJPY 270
USDJPY 1.2K
EURJPY 1K
CADJPY 671
NZDJPY 726
GBPUSD 208
CHFJPY 389
AUDJPY 501
NZDCAD 209
EURCAD 92
AUDNZD 36
EURAUD -922
XAUUSD 94
HK50 9
SOLUSD -1
BTCUSD 84
SpotCrude 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 8.2K
AUDCAD 4.8K
GBPJPY 3.4K
USDJPY 11K
EURJPY 5.3K
CADJPY 3.4K
NZDJPY 2.7K
GBPUSD 2K
CHFJPY 3.7K
AUDJPY 4.1K
NZDCAD 2.7K
EURCAD 2.1K
AUDNZD 1K
EURAUD -8.3K
XAUUSD 839
HK50 4.5K
SOLUSD -740
BTCUSD 21K
SpotCrude -156
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 796.54 HKD
Pire transaction: -7 521 HKD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +2 367.39 HKD
Perte consécutive maximale: -27 853.35 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
Osprey-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live 7
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 19
Exness-Real17
0.00 × 203
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Fyntura-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.14 × 87
GoMarkets-Real 10
0.25 × 4
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.34 × 83
ICMarketsSC-Live32
0.43 × 135
ICMarketsSC-Live07
0.54 × 919
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live09
0.60 × 5
44 plus...
Aucun avis
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 05:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.69% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.07 12:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 02:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 17:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.14 08:37
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 13:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 06:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 05:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.20 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.