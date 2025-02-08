SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EXNESSMT42
Li Zhang

EXNESSMT42

Li Zhang
0 avis
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
Exness-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
522
Bénéfice trades:
307 (58.81%)
Perte trades:
215 (41.19%)
Meilleure transaction:
467.53 USD
Pire transaction:
-160.53 USD
Bénéfice brut:
13 647.82 USD (3 357 317 pips)
Perte brute:
-13 996.29 USD (2 461 045 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (813.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
813.43 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
69.71%
Charge de dépôt maximale:
11.98%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
257 (49.23%)
Courts trades:
265 (50.77%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.67 USD
Bénéfice moyen:
44.46 USD
Perte moyenne:
-65.10 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-365.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-530.96 USD (6)
Croissance mensuelle:
60.84%
Prévision annuelle:
737.72%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 276.31 USD
Maximal:
2 875.47 USD (76.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.76% (2 875.14 USD)
Par fonds propres:
7.02% (124.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 288
EURUSD 56
BTCUSD 49
EURJPY 28
USDJPY 20
GBPJPY 20
GBPUSD 11
USOIL 9
EURCAD 8
AUDNZD 6
NZDCAD 6
GBPCHF 4
AUDCHF 4
GBPNZD 4
AUDJPY 3
EURNZD 2
NZDJPY 2
EURGBP 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 237
EURUSD -222
BTCUSD -72
EURJPY -339
USDJPY -319
GBPJPY 279
GBPUSD -148
USOIL -302
EURCAD 361
AUDNZD -162
NZDCAD 487
GBPCHF 114
AUDCHF 17
GBPNZD 85
AUDJPY -283
EURNZD -95
NZDJPY 85
EURGBP 28
EURCHF -100
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 822K
EURUSD -492
BTCUSD 71K
EURJPY -2.4K
USDJPY -1.9K
GBPJPY 2.4K
GBPUSD -340
USOIL -3.3K
EURCAD 7.4K
AUDNZD -875
NZDCAD 2K
GBPCHF 854
AUDCHF 512
GBPNZD 1.6K
AUDJPY -1.9K
EURNZD -807
NZDJPY 784
EURGBP 114
EURCHF -368
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +467.53 USD
Pire transaction: -161 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +813.43 USD
Perte consécutive maximale: -365.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.50 × 179
ICMarketsSC-Live06
0.52 × 71
LiteFinanceVC-Live-03
0.53 × 58
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
158 plus...
Aucun avis
2025.09.24 20:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 05:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 00:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 09:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.03 03:24
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 07:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 12:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 04:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 11:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.17 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.17 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 20:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
