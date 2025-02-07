SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Quantum
Edivaldo Martins Da Rocha

Quantum

Edivaldo Martins Da Rocha
0 avis
105 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -29%
Valutrades-Real
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
767
Bénéfice trades:
402 (52.41%)
Perte trades:
365 (47.59%)
Meilleure transaction:
44.83 GBP
Pire transaction:
-93.19 GBP
Bénéfice brut:
1 825.18 GBP (246 938 pips)
Perte brute:
-2 153.41 GBP (232 029 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (49.83 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
84.09 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
62.78%
Charge de dépôt maximale:
99.99%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.98
Longs trades:
367 (47.85%)
Courts trades:
400 (52.15%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.43 GBP
Bénéfice moyen:
4.54 GBP
Perte moyenne:
-5.90 GBP
Pertes consécutives maximales:
11 (-18.11 GBP)
Perte consécutive maximale:
-185.24 GBP (4)
Croissance mensuelle:
-8.33%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
333.29 GBP
Maximal:
333.29 GBP (19.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.50% (333.29 GBP)
Par fonds propres:
15.19% (152.23 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 243
XAUUSD 233
USDJPY 117
GBPJPY 78
USDCHF 22
EURUSD 20
EURJPY 9
EURNZD 9
NZDJPY 8
USDCAD 7
HK50Cash 6
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
CADCHF 3
GBPCHF 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -152
XAUUSD -319
USDJPY 53
GBPJPY -87
USDCHF -17
EURUSD 62
EURJPY -14
EURNZD 4
NZDJPY -1
USDCAD -1
HK50Cash 55
AUDJPY -2
CADJPY 2
CHFJPY -10
CADCHF 2
GBPCHF 0
EURCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -4.1K
XAUUSD -25K
USDJPY 4.1K
GBPJPY -5.1K
USDCHF -2.1K
EURUSD 4.9K
EURJPY -1.3K
EURNZD 751
NZDJPY -44
USDCAD -409
HK50Cash 43K
AUDJPY -196
CADJPY 259
CHFJPY -667
CADCHF 191
GBPCHF -32
EURCAD 343
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.83 GBP
Pire transaction: -93 GBP
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +49.83 GBP
Perte consécutive maximale: -18.11 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Valutrades-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live01
0.44 × 61
Valutrades-Real
0.79 × 91
ICMarkets-Live03
1.00 × 25
ICMarketsSC-Live11
1.00 × 1
Tickmill-Live04
1.33 × 3
ICMarkets-Live05
1.45 × 20
JFD-Live02
2.34 × 44
ICMarkets-Live11
2.88 × 8
WhittworthInvesting-Real
3.00 × 16
ICMarketsSC-Live16
4.15 × 13
OANDA-v20 Live
4.88 × 24
AtlanticPearl-Live 1
6.50 × 118
FxPro.com-Real02
8.46 × 48
FBS-Real-9
10.52 × 29
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.