Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Valutrades-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live01 0.44 × 61 Valutrades-Real 0.79 × 91 ICMarkets-Live03 1.00 × 25 ICMarketsSC-Live11 1.00 × 1 Tickmill-Live04 1.33 × 3 ICMarkets-Live05 1.45 × 20 JFD-Live02 2.34 × 44 ICMarkets-Live11 2.88 × 8 WhittworthInvesting-Real 3.00 × 16 ICMarketsSC-Live16 4.15 × 13 OANDA-v20 Live 4.88 × 24 AtlanticPearl-Live 1 6.50 × 118 FxPro.com-Real02 8.46 × 48 FBS-Real-9 10.52 × 29