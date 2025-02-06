SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Xiao Hao
Jun Liang Lu

Xiao Hao

Jun Liang Lu
0 avis
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -23%
XMGlobal-Real 15
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 053
Bénéfice trades:
3 200 (78.95%)
Perte trades:
853 (21.05%)
Meilleure transaction:
44.28 USD
Pire transaction:
-111.06 USD
Bénéfice brut:
2 730.05 USD (751 981 pips)
Perte brute:
-2 678.46 USD (779 805 pips)
Gains consécutifs maximales:
67 (49.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
64.97 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
85.47%
Charge de dépôt maximale:
22.19%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
2 060 (50.83%)
Courts trades:
1 993 (49.17%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.01 USD
Bénéfice moyen:
0.85 USD
Perte moyenne:
-3.14 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-36.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-149.09 USD (4)
Croissance mensuelle:
-31.34%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
76.92 USD
Maximal:
403.64 USD (72.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.55% (114.92 USD)
Par fonds propres:
59.18% (321.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDm# 1035
EURUSDm# 712
AUDCADm# 698
GOLDm# 688
NZDCADm# 492
AUDNZDm# 349
US500Cash 16
EURGBPm# 15
GBPCHFm# 14
USDJPYm# 13
USDCADm# 8
GBPCADm# 6
EURCADm# 5
NZDUSDm# 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDm# -89
EURUSDm# 78
AUDCADm# -80
GOLDm# 65
NZDCADm# 37
AUDNZDm# 34
US500Cash 26
EURGBPm# 1
GBPCHFm# 1
USDJPYm# -24
USDCADm# 1
GBPCADm# 1
EURCADm# 1
NZDUSDm# 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDm# -39K
EURUSDm# 73K
AUDCADm# -70K
GOLDm# 5.8K
NZDCADm# -6.2K
AUDNZDm# -2.7K
US500Cash 8.6K
EURGBPm# 1.1K
GBPCHFm# 517
USDJPYm# -2.4K
USDCADm# 840
GBPCADm# 1.1K
EURCADm# 992
NZDUSDm# 102
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.28 USD
Pire transaction: -111 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +49.21 USD
Perte consécutive maximale: -36.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 14:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 06:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.26 03:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.10 12:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 00:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 574 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Xiao Hao
30 USD par mois
-23%
0
0
USD
210
USD
94
96%
4 053
78%
85%
1.01
0.01
USD
82%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.