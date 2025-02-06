SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HP28AR HF IC
Ka Wai Chiong

HP28AR HF IC

Ka Wai Chiong
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 88 USD par mois
croissance depuis 2025 164%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 871
Bénéfice trades:
1 262 (67.45%)
Perte trades:
609 (32.55%)
Meilleure transaction:
496.40 USD
Pire transaction:
-165.88 USD
Bénéfice brut:
12 607.29 USD (291 379 pips)
Perte brute:
-7 072.43 USD (189 748 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (203.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 182.57 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
98.83%
Charge de dépôt maximale:
49.12%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.77
Longs trades:
846 (45.22%)
Courts trades:
1 025 (54.78%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
2.96 USD
Bénéfice moyen:
9.99 USD
Perte moyenne:
-11.61 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-343.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 221.23 USD (13)
Croissance mensuelle:
-2.42%
Prévision annuelle:
-26.78%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 470.01 USD (12.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.56% (1 470.01 USD)
Par fonds propres:
65.01% (2 970.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 152
EURGBP 138
USDCAD 115
USDCHF 110
EURUSD 102
NZDJPY 94
EURCHF 77
AUDCAD 77
GBPCAD 75
GBPJPY 71
AUDJPY 70
EURCAD 63
AUDUSD 62
NZDUSD 62
AUDNZD 57
NZDCHF 55
USDJPY 53
EURJPY 49
CADJPY 47
AUDCHF 44
GBPUSD 43
EURAUD 43
CHFJPY 41
GBPAUD 40
CADCHF 38
GBPNZD 36
GBPCHF 31
EURNZD 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 690
EURGBP 1.3K
USDCAD -637
USDCHF 595
EURUSD 1.3K
NZDJPY 191
EURCHF 507
AUDCAD 378
GBPCAD 135
GBPJPY 64
AUDJPY 208
EURCAD 174
AUDUSD 72
NZDUSD -111
AUDNZD -1.1K
NZDCHF -55
USDJPY 499
EURJPY 266
CADJPY 149
AUDCHF 92
GBPUSD 425
EURAUD 35
CHFJPY 67
GBPAUD 55
CADCHF 80
GBPNZD 27
GBPCHF 103
EURNZD 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 13K
EURGBP 9.6K
USDCAD -4.2K
USDCHF 4K
EURUSD 13K
NZDJPY -364
EURCHF 1.8K
AUDCAD 13K
GBPCAD 2.7K
GBPJPY -744
AUDJPY 5.3K
EURCAD 6.8K
AUDUSD 1.4K
NZDUSD -8.4K
AUDNZD -9.7K
NZDCHF 1.3K
USDJPY 14K
EURJPY 8K
CADJPY 5.4K
AUDCHF 1.6K
GBPUSD 7.2K
EURAUD -310
CHFJPY 3K
GBPAUD 4.8K
CADCHF 3.7K
GBPNZD 525
GBPCHF 3.5K
EURNZD 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +496.40 USD
Pire transaction: -166 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +203.19 USD
Perte consécutive maximale: -343.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live24
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.21 × 19
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 1025
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
Pepperstone-Edge01
0.46 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 773
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 839
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1383
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 9814
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 3871
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarkets-Live15
0.70 × 80
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.71 × 14
ICMarkets-Live22
0.74 × 156
ICMarketsSC-Live20
0.76 × 623
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
147 plus...
Aucun avis
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 16:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.11 09:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.07 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.07 13:36
Share of trading days is too low
2025.02.07 13:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.06 14:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 14:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 14:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.06 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.06 14:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
