SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Darwinex2025
Ayad Zerarki

Darwinex2025

Ayad Zerarki
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 17%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 621
Bénéfice trades:
9 935 (93.54%)
Perte trades:
686 (6.46%)
Meilleure transaction:
20 707.95 USD
Pire transaction:
-12 917.36 USD
Bénéfice brut:
180 715.57 USD (1 411 014 pips)
Perte brute:
-163 374.15 USD (334 805 pips)
Gains consécutifs maximales:
5065 (14 646.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24 159.28 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
83.94%
Charge de dépôt maximale:
187.65%
Dernier trade:
40 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.19
Longs trades:
1 033 (9.73%)
Courts trades:
9 588 (90.27%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
1.63 USD
Bénéfice moyen:
18.19 USD
Perte moyenne:
-238.15 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-304.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-80 172.19 USD (15)
Croissance mensuelle:
0.36%
Prévision annuelle:
4.38%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
88 975.07 USD (43.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.25% (88 902.37 USD)
Par fonds propres:
41.36% (83 767.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 8697
XAUUSD 1063
WS30 378
GBPUSD 100
USDJPY 72
USDSGD 42
AUDCHF 30
GBPCHF 30
EURAUD 29
GBPAUD 29
NZDCHF 28
CADJPY 24
EURJPY 22
EURGBP 21
AUDNZD 20
EURCHF 20
AUDUSD 12
XTIUSD 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 27K
XAUUSD 33K
WS30 6.4K
GBPUSD -47K
USDJPY 342
USDSGD -1.1K
AUDCHF 124
GBPCHF 492
EURAUD -1.4K
GBPAUD 333
NZDCHF -495
CADJPY 65
EURJPY -50
EURGBP -202
AUDNZD 244
EURCHF 38
AUDUSD 135
XTIUSD 465
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 961K
XAUUSD 129K
WS30 8.7K
GBPUSD -13K
USDJPY 9.8K
USDSGD -30K
AUDCHF 2.5K
GBPCHF 7.9K
EURAUD -70
GBPAUD 3.8K
NZDCHF -3.9K
CADJPY 1.1K
EURJPY -524
EURGBP -1.3K
AUDNZD 680
EURCHF -33
AUDUSD 1.4K
XTIUSD -118
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20 707.95 USD
Pire transaction: -12 917 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +14 646.67 USD
Perte consécutive maximale: -304.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Gold Tap est un conseiller expert (EA) extrêmement fiable conçu pour le trading d'or (XAUUSD) sur la plateforme MQL4. Fonctionnant sur une période d'une minute, il utilise l'indicateur RSI combiné à des filtres EMA efficaces pour garantir des points d'entrée et de sortie précis. En mettant l'accent sur un faible risque et des performances constantes, Gold Tap offre des bénéfices mensuels stables, ce qui en fait un choix idéal pour les traders à la recherche d'une croissance régulière sur le marché de l'or.


Aucun avis
2025.08.25 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 06:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 16:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 12:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 11:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 01:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 15:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 12:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 06:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
