Abdul Kadir Jailani

AjayentertainmentFX

Abdul Kadir Jailani
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 314%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 825
Bénéfice trades:
1 510 (82.73%)
Perte trades:
315 (17.26%)
Meilleure transaction:
68.87 USD
Pire transaction:
-178.87 USD
Bénéfice brut:
8 183.84 USD (2 708 388 pips)
Perte brute:
-5 044.61 USD (1 246 881 pips)
Gains consécutifs maximales:
96 (465.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
845.48 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
49.17%
Charge de dépôt maximale:
44.82%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.73
Longs trades:
891 (48.82%)
Courts trades:
934 (51.18%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
1.72 USD
Bénéfice moyen:
5.42 USD
Perte moyenne:
-16.01 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-263.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-553.19 USD (5)
Croissance mensuelle:
21.05%
Prévision annuelle:
255.41%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.00 USD
Maximal:
1 149.26 USD (50.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.95% (1 149.26 USD)
Par fonds propres:
48.46% (934.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1484
GBPJPY 211
BTCUSD 71
EURUSD 13
EURJPY 12
EURAUD 11
USDCAD 11
GBPUSD 5
EURNZD 5
USDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
GBPJPY 1.3K
BTCUSD 125
EURUSD -18
EURJPY -86
EURAUD -35
USDCAD 14
GBPUSD 15
EURNZD -90
USDJPY -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 166K
GBPJPY 33K
BTCUSD 1.3M
EURUSD -358
EURJPY -13K
EURAUD -1K
USDCAD 2K
GBPUSD 1.2K
EURNZD -7.5K
USDJPY -666
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +68.87 USD
Pire transaction: -179 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +465.54 USD
Perte consécutive maximale: -263.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
17 plus...
im trader profesional 
formore information you can call me (087803888979)
Aucun avis
2025.09.12 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 00:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 06:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 16:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 13:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 00:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 14:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 05:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.03 14:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 13:25
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.