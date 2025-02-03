SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DARWINEX AMGM
Eduardo Jimenez Valverde

DARWINEX AMGM

Eduardo Jimenez Valverde
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 1%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
419
Bénéfice trades:
263 (62.76%)
Perte trades:
156 (37.23%)
Meilleure transaction:
2 989.68 USD
Pire transaction:
-1 293.69 USD
Bénéfice brut:
23 452.33 USD (204 763 pips)
Perte brute:
-22 247.21 USD (188 793 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (4 521.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 521.11 USD (56)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
92.07%
Charge de dépôt maximale:
23.05%
Dernier trade:
56 il y a des minutes
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
0.09
Longs trades:
418 (99.76%)
Courts trades:
1 (0.24%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
2.88 USD
Bénéfice moyen:
89.17 USD
Perte moyenne:
-142.61 USD
Pertes consécutives maximales:
31 (-12 942.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 942.66 USD (31)
Croissance mensuelle:
-0.81%
Prévision annuelle:
-9.47%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 921.03 USD
Maximal:
12 983.09 USD (11.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.66% (12 949.23 USD)
Par fonds propres:
17.72% (19 681.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ADBE 59
TSLA 57
AAPL 46
GDAXI 43
NFLX 39
META 32
DIA 26
FDN 24
GLD 21
AMZN 19
GOOGL 19
ARKK 12
FTEC 8
CAT 8
MCD 3
EFA 1
EZU 1
AMD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ADBE -813
TSLA 2.7K
AAPL -2K
GDAXI -489
NFLX 2.2K
META -831
DIA 136
FDN -64
GLD -131
AMZN -870
GOOGL 187
ARKK 788
FTEC 541
CAT -158
MCD -91
EFA -3
EZU -1
AMD 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ADBE -7.9K
TSLA 9K
AAPL -7.9K
GDAXI 85
NFLX 28K
META -6.4K
DIA 2.4K
FDN 223
GLD -895
AMZN -5.4K
GOOGL 3.7K
ARKK 1.7K
FTEC 2K
CAT -1.5K
MCD -886
EFA -274
EZU -117
AMD 91
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 989.68 USD
Pire transaction: -1 294 USD
Gains consécutifs maximales: 56
Pertes consécutives maximales: 31
Bénéfice consécutif maximal: +4 521.11 USD
Perte consécutive maximale: -12 942.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live
4.39 × 727
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.05.29 19:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 19:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.09 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DARWINEX AMGM
30 USD par mois
1%
0
0
USD
101K
USD
46
85%
419
62%
92%
1.05
2.88
USD
18%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.