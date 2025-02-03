- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
259
Bénéfice trades:
150 (57.91%)
Perte trades:
109 (42.08%)
Meilleure transaction:
18.59 USD
Pire transaction:
-22.46 USD
Bénéfice brut:
556.01 USD (24 853 pips)
Perte brute:
-716.58 USD (52 446 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (46.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
47.93 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
2.28%
Charge de dépôt maximale:
70.02%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
30 minutes
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
128 (49.42%)
Courts trades:
131 (50.58%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-0.62 USD
Bénéfice moyen:
3.71 USD
Perte moyenne:
-6.57 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-29.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-53.10 USD (4)
Croissance mensuelle:
-40.05%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
162.77 USD
Maximal:
187.22 USD (83.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.00% (187.22 USD)
Par fonds propres:
17.04% (16.10 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|27
|USDJPY
|23
|EURCAD
|22
|EURUSD
|20
|AUDUSD
|18
|EURJPY
|17
|GBPJPY
|16
|EURAUD
|14
|XAUUSD
|14
|AUDJPY
|13
|GBPAUD
|13
|USDCHF
|12
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|6
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|6
|NZDJPY
|4
|CADJPY
|4
|EURCHF
|3
|BTCUSD
|3
|EURGBP
|2
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|2
|AUDCHF
|2
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-14
|USDJPY
|28
|EURCAD
|13
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|5
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|-31
|EURAUD
|-14
|XAUUSD
|-5
|AUDJPY
|-23
|GBPAUD
|-3
|USDCHF
|-27
|AUDCAD
|4
|NZDUSD
|-46
|NZDCAD
|-22
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|-17
|CADJPY
|15
|EURCHF
|17
|BTCUSD
|-5
|EURGBP
|-5
|GBPNZD
|4
|GBPCHF
|-16
|AUDCHF
|-23
|NZDCHF
|2
|EURNZD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-126
|USDJPY
|454
|EURCAD
|171
|EURUSD
|102
|AUDUSD
|48
|EURJPY
|-84
|GBPJPY
|-441
|EURAUD
|-221
|XAUUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|-338
|GBPAUD
|-50
|USDCHF
|-266
|AUDCAD
|57
|NZDUSD
|-458
|NZDCAD
|-314
|GBPCAD
|31
|NZDJPY
|-247
|CADJPY
|215
|EURCHF
|151
|BTCUSD
|-23K
|EURGBP
|-43
|GBPNZD
|72
|GBPCHF
|-136
|AUDCHF
|-196
|NZDCHF
|14
|EURNZD
|-15
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +18.59 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +46.41 USD
Perte consécutive maximale: -29.23 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
Exness-MT5Real3
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
A consistent monthly return of between 15% – 25% . Above all, protecting the invested capital is prime.
Risk management:
- Appropriately considered position sizing
- Trading base on price action trend follow only
- Close trade on the day, never more than 12 hours
- Stop loss set with target profit base on intelligence trigger to get maximum profit
Do not subscribe to my signal if :
- You have no patience
- You alarmist
- You trade better than me
Don't wait for a trades every day! The trades are rare! But accurate . Let's grow and enjoy the profit
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-69%
0
0
USD
USD
91
USD
USD
34
0%
259
57%
2%
0.77
-0.62
USD
USD
73%
1:500