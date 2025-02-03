SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Pure Price Action
Robby Wijaya

Pure Price Action

Robby Wijaya
0 avis
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -69%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
259
Bénéfice trades:
150 (57.91%)
Perte trades:
109 (42.08%)
Meilleure transaction:
18.59 USD
Pire transaction:
-22.46 USD
Bénéfice brut:
556.01 USD (24 853 pips)
Perte brute:
-716.58 USD (52 446 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (46.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
47.93 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
2.28%
Charge de dépôt maximale:
70.02%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
30 minutes
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
128 (49.42%)
Courts trades:
131 (50.58%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-0.62 USD
Bénéfice moyen:
3.71 USD
Perte moyenne:
-6.57 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-29.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-53.10 USD (4)
Croissance mensuelle:
-40.05%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
162.77 USD
Maximal:
187.22 USD (83.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.00% (187.22 USD)
Par fonds propres:
17.04% (16.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 27
USDJPY 23
EURCAD 22
EURUSD 20
AUDUSD 18
EURJPY 17
GBPJPY 16
EURAUD 14
XAUUSD 14
AUDJPY 13
GBPAUD 13
USDCHF 12
AUDCAD 8
NZDUSD 6
NZDCAD 6
GBPCAD 6
NZDJPY 4
CADJPY 4
EURCHF 3
BTCUSD 3
EURGBP 2
GBPNZD 2
GBPCHF 2
AUDCHF 2
NZDCHF 1
EURNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -14
USDJPY 28
EURCAD 13
EURUSD 8
AUDUSD 5
EURJPY -6
GBPJPY -31
EURAUD -14
XAUUSD -5
AUDJPY -23
GBPAUD -3
USDCHF -27
AUDCAD 4
NZDUSD -46
NZDCAD -22
GBPCAD 2
NZDJPY -17
CADJPY 15
EURCHF 17
BTCUSD -5
EURGBP -5
GBPNZD 4
GBPCHF -16
AUDCHF -23
NZDCHF 2
EURNZD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -126
USDJPY 454
EURCAD 171
EURUSD 102
AUDUSD 48
EURJPY -84
GBPJPY -441
EURAUD -221
XAUUSD -2.5K
AUDJPY -338
GBPAUD -50
USDCHF -266
AUDCAD 57
NZDUSD -458
NZDCAD -314
GBPCAD 31
NZDJPY -247
CADJPY 215
EURCHF 151
BTCUSD -23K
EURGBP -43
GBPNZD 72
GBPCHF -136
AUDCHF -196
NZDCHF 14
EURNZD -15
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.59 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +46.41 USD
Perte consécutive maximale: -29.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
A consistent monthly return of between 15% – 25% . Above all, protecting the invested capital is prime.
Risk management:
  • Appropriately considered position sizing 
  • Trading base on price action trend follow only
  • Close trade on the day, never more than 12 hours
  • Stop loss set with target profit base on intelligence trigger to get maximum profit

Do not subscribe to my signal if :

  • You have no patience
  • You alarmist
  • You trade better than me

Don't wait for a trades every day! The trades are rare! But accurate . Let's grow and enjoy the profit



Aucun avis
2025.09.24 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 10:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.23 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 02:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 11:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.09 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 08:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
