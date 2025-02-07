SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CMI Mixed Strategy
Ryan Keylock

CMI Mixed Strategy

Ryan Keylock
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 95 USD par mois
croissance depuis 2025 71%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
254
Bénéfice trades:
166 (65.35%)
Perte trades:
88 (34.65%)
Meilleure transaction:
9 220.15 USD
Pire transaction:
-8 251.48 USD
Bénéfice brut:
154 636.17 USD (99 187 pips)
Perte brute:
-84 003.84 USD (31 044 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (35 554.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35 554.43 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
102.96%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
2.11
Longs trades:
156 (61.42%)
Courts trades:
98 (38.58%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
278.08 USD
Bénéfice moyen:
931.54 USD
Perte moyenne:
-954.59 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-6 674.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 336.96 USD (2)
Croissance mensuelle:
-5.15%
Prévision annuelle:
-62.46%
Algo trading:
55%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
33 486.89 USD (17.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.64% (33 486.89 USD)
Par fonds propres:
35.99% (61 848.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 117
GBPJPY 28
EURUSD 19
EURAUD 14
EURJPY 14
USDJPY 11
GBPAUD 9
GBPUSD 9
AUDUSD 6
USDCAD 6
CADJPY 5
NZDJPY 4
AUDJPY 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
NZDCAD 1
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 66K
GBPJPY -1.8K
EURUSD 935
EURAUD -472
EURJPY 6.6K
USDJPY 1.3K
GBPAUD -2.9K
GBPUSD -1.1K
AUDUSD 3.7K
USDCAD 1.1K
CADJPY 1K
NZDJPY 831
AUDJPY 820
USDCHF -2.9K
NZDUSD -896
GBPCAD 173
EURCAD -676
NZDCAD 65
GBPCHF -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 68K
GBPJPY 401
EURUSD 1.3K
EURAUD -1.2K
EURJPY 1.2K
USDJPY 246
GBPAUD -1.3K
GBPUSD -317
AUDUSD 485
USDCAD 172
CADJPY -276
NZDJPY 281
AUDJPY 243
USDCHF -309
NZDUSD -201
GBPCAD 101
EURCAD -288
NZDCAD 14
GBPCHF -814
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 220.15 USD
Pire transaction: -8 251 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +35 554.43 USD
Perte consécutive maximale: -6 674.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 17:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 20:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 00:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 23:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.13 20:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.12 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.01 16:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.01 16:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.01 16:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
