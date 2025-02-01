SignauxSections
EA New Player
Vitali Vasilenka

EA New Player

Vitali Vasilenka
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 74%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 566
Bénéfice trades:
4 510 (68.68%)
Perte trades:
2 056 (31.31%)
Meilleure transaction:
2 476.28 USD
Pire transaction:
-936.70 USD
Bénéfice brut:
89 183.47 USD (996 822 pips)
Perte brute:
-52 361.63 USD (745 980 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (909.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 634.76 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
68.38%
Charge de dépôt maximale:
8.41%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
315
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
11.76
Longs trades:
2 329 (35.47%)
Courts trades:
4 237 (64.53%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
5.61 USD
Bénéfice moyen:
19.77 USD
Perte moyenne:
-25.47 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-939.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 112.85 USD (5)
Croissance mensuelle:
25.85%
Prévision annuelle:
314.75%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.50 USD
Maximal:
3 131.75 USD (4.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.38% (3 112.85 USD)
Par fonds propres:
14.48% (9 686.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1497
EURJPY 1189
GBPJPY 948
XAUUSD 779
ETHUSD 432
EURUSD 422
AUDUSD 320
GER40 240
SOLUSD 219
GBPUSD 191
USDCAD 176
USDCHF 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 6.3K
EURJPY -413
GBPJPY -622
XAUUSD 18K
ETHUSD 85
EURUSD 7.8K
AUDUSD 5K
GER40 105
SOLUSD 111
GBPUSD 714
USDCAD 227
USDCHF -503
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 27K
EURJPY -2.1K
GBPJPY -3K
XAUUSD 34K
ETHUSD 85K
EURUSD 16K
AUDUSD 24K
GER40 52K
SOLUSD 11K
GBPUSD 7.1K
USDCAD 3.3K
USDCHF -4.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 476.28 USD
Pire transaction: -937 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +909.91 USD
Perte consécutive maximale: -939.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MonetaMarkets-Live
0.83 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Aucun avis
2025.05.05 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 12:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 09:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 14:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.20 13:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 16:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 19:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 07:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.17 20:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.05 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
