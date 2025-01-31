- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1594
|XAUUSDu
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|11K
|XAUUSDu
|55
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|316K
|XAUUSDu
|552
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|1.07 × 15
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
Bonjour bienvenue à tous les clients. Ce signal est dédié à ceux d'entre vous qui souhaitent un investissement à faible risque avec des rendements adéquats. Nous négocions la matière première XAUUSD d'une taille de 0,1 et dans une position limitée. Ouvrez une position lorsque la confirmation du prix réduit est inférieure au prix moyen du marché. Nos données de recherche montrent des résultats extraordinaires avec un faible prélèvement, aucun besoin de fonds complémentaires supplémentaires, mais une croissance optimale du portefeuille. Il convient parfaitement à ceux d'entre vous qui ne veulent pas de tracas, ne comprennent pas l'analyse et souhaitent une croissance constante des bénéfices chaque mois. Il vous suffit de vous asseoir et d'accepter les résultats. Bienvenue au club.
