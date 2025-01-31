SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Indonesian Fighter
Donni Syaifudin Arsyad

Indonesian Fighter

Donni Syaifudin Arsyad
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 95%
XM.COM-Real 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 387
Bénéfice trades:
1 223 (88.17%)
Perte trades:
164 (11.82%)
Meilleure transaction:
7.04 USD
Pire transaction:
-7.88 USD
Bénéfice brut:
394.94 USD (353 549 pips)
Perte brute:
-299.95 USD (288 910 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (10.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15.36 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
38.07%
Charge de dépôt maximale:
6.73%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
4.33
Longs trades:
762 (54.94%)
Courts trades:
625 (45.06%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
0.32 USD
Perte moyenne:
-1.83 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-20.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.56 USD (5)
Croissance mensuelle:
-1.61%
Prévision annuelle:
-19.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
21.95 USD (9.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.64% (21.95 USD)
Par fonds propres:
13.60% (15.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 1272
GBPUSDm# 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 63
GBPUSDm# 32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 63K
GBPUSDm# 1.9K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.04 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +10.97 USD
Perte consécutive maximale: -20.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XM.COM-Real 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.31 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 00:49
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 00:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 14:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.4% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 12:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 01:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 02:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 01:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.88% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 17:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.26 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.24 09:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 01:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
