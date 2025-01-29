SignauxSections
Martin Dvorak

MADEX FUND WPP

Martin Dvorak
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 58 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
RoboForex-ECN-3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
19 (51.35%)
Perte trades:
18 (48.65%)
Meilleure transaction:
46.98 USD
Pire transaction:
-31.71 USD
Bénéfice brut:
560.71 USD (29 361 pips)
Perte brute:
-490.13 USD (13 780 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (135.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
135.46 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
66.54%
Charge de dépôt maximale:
17.06%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
37 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
1.91 USD
Bénéfice moyen:
29.51 USD
Perte moyenne:
-27.23 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-111.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-111.80 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
111.95 USD
Maximal:
111.95 USD (22.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.36% (111.80 USD)
Par fonds propres:
13.90% (69.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.US500Cash 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.US500Cash 71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.US500Cash 16K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.98 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +135.46 USD
Perte consécutive maximale: -111.80 USD

Long term investment strategy.

"Not even nine mothers in one month, the baby will not give birth".


Three-years rental plan:

Date Rental price
2.2025 $30
3.2025 $33
4.2025 $36
5.2025 $40
6.2025 $44
7.2025 $48
8.2025 $53
9.2025 $58
10.2025 $64
11.2025 $71
12.2025 $78
1.2026 $86
2.2026 $94
3.2026 $104
4.2026 $114
5.2026 $125
6.2026 $138
7.2026 $152
8.2026 $167
9.2026 $183
10.2026 $202
11.2026 $222
12.2026 $244
1.2027 $269
2.2027 $295
3.2027 $325
4.2027 $358
5.2027 $393
6.2027 $433
7.2027 $476
8.2027 $523
9.2027 $576
10.2027 $633
11.2027 $697
12.2027 $766
1.2028 $843
2.2028 $927
3.2028 $1 020


Aucun avis
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 09:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 05:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 04:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 08:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 16:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
