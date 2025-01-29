SignauxSections
Weerakit Nimsathaphan

SpotCrude2025001

Weerakit Nimsathaphan
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 319
Bénéfice trades:
1 318 (99.92%)
Perte trades:
1 (0.08%)
Meilleure transaction:
31.37 USD
Pire transaction:
-0.15 USD
Bénéfice brut:
2 326.73 USD (638 407 pips)
Perte brute:
-0.15 USD (9 pips)
Gains consécutifs maximales:
876 (1 315.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 315.39 USD (876)
Ratio de Sharpe:
0.82
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
39.98%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
15510.53
Longs trades:
1 319 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
15511.53
Rendement attendu:
1.76 USD
Bénéfice moyen:
1.77 USD
Perte moyenne:
-0.15 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.15 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.93%
Prévision annuelle:
11.75%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.15 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.15 USD)
Par fonds propres:
90.80% (7 445.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SpotCrude 1319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SpotCrude 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SpotCrude 638K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Grid Trading
2025.09.24 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 18:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
