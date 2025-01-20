SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BRITTO 5K META 2PC MES
Andre Luiz Batista Da Paixao

BRITTO 5K META 2PC MES

Andre Luiz Batista Da Paixao
0 avis
Fiabilité
62 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 42%
FPMarkets-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 195
Bénéfice trades:
949 (79.41%)
Perte trades:
246 (20.59%)
Meilleure transaction:
196.27 USD
Pire transaction:
-155.25 USD
Bénéfice brut:
5 189.20 USD (113 729 pips)
Perte brute:
-3 154.93 USD (96 447 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (146.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
282.49 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
82.06%
Charge de dépôt maximale:
5.67%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.16
Longs trades:
550 (46.03%)
Courts trades:
645 (53.97%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
1.70 USD
Bénéfice moyen:
5.47 USD
Perte moyenne:
-12.82 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-638.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-638.49 USD (11)
Croissance mensuelle:
9.78%
Prévision annuelle:
118.65%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
229.13 USD
Maximal:
643.95 USD (6.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.31% (643.95 USD)
Par fonds propres:
18.95% (1 086.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 355
XAUUSD 136
EURCAD 112
GBPUSD 108
EURGBP 97
USDCAD 96
EURUSD 84
AUDUSD 69
GBPJPY 35
GBPCAD 33
EURJPY 22
USDJPY 19
GBPNZD 18
USDCHF 9
AUDCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 17
EURCAD 161
GBPUSD -132
EURGBP -166
USDCAD 157
EURUSD 224
AUDUSD 117
GBPJPY -1
GBPCAD -10
EURJPY -1
USDJPY -1
GBPNZD -27
USDCHF 8
AUDCHF 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 21K
XAUUSD 2K
EURCAD 8.3K
GBPUSD -12K
EURGBP -11K
USDCAD 6.7K
EURUSD 5.1K
AUDUSD 3.7K
GBPJPY 177
GBPCAD 282
EURJPY -1
USDJPY 47
GBPNZD -6.6K
USDCHF -318
AUDCHF 163
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +196.27 USD
Pire transaction: -155 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +146.14 USD
Perte consécutive maximale: -638.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 8
0.49 × 1218
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 4
FusionMarkets-Live 2
1.09 × 11
FPMarketsLLC-Live2
1.67 × 18
ICMarketsSC-Live05
2.00 × 1
Exness-Real
5.31 × 49
DooPrime-Live 6
6.00 × 29
InfinoxLimited-Live06
8.75 × 4
RoboForex-ProCent-8
12.48 × 71
RoboForex-ECN-3
16.39 × 28
ok
Aucun avis
2025.04.23 04:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 17:38
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.77% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 19:56
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.3% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
