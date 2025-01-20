Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 8 0.49 × 1218 ICMarketsSC-Live23 0.50 × 4 FusionMarkets-Live 2 1.09 × 11 FPMarketsLLC-Live2 1.67 × 18 ICMarketsSC-Live05 2.00 × 1 Exness-Real 5.31 × 49 DooPrime-Live 6 6.00 × 29 InfinoxLimited-Live06 8.75 × 4 RoboForex-ProCent-8 12.48 × 71 RoboForex-ECN-3 16.39 × 28 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou