Bier Sukhamongkolsawat

B01_VAN

Bier Sukhamongkolsawat
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 229%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 024
Bénéfice trades:
2 234 (73.87%)
Perte trades:
790 (26.12%)
Meilleure transaction:
1 034.93 USD
Pire transaction:
-290.20 USD
Bénéfice brut:
15 021.21 USD (434 909 pips)
Perte brute:
-6 628.43 USD (260 121 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (30.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 034.93 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
302.55%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
9.47
Longs trades:
1 385 (45.80%)
Courts trades:
1 639 (54.20%)
Facteur de profit:
2.27
Rendement attendu:
2.78 USD
Bénéfice moyen:
6.72 USD
Perte moyenne:
-8.39 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-241.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-736.91 USD (7)
Croissance mensuelle:
6.71%
Prévision annuelle:
83.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
886.53 USD (6.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.63% (886.53 USD)
Par fonds propres:
94.21% (5 303.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 834
NZDCAD+ 748
AUDNZD+ 513
GBPAUD+ 374
USDCAD+ 291
GBPCAD+ 203
AUDUSD+ 8
AUDCHF+ 8
GBPUSD+ 7
USDCHF+ 7
CADJPY+ 7
EURGBP+ 7
EURUSD+ 6
EURCHF+ 6
CADCHF+ 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ 1.9K
NZDCAD+ 1.6K
AUDNZD+ 759
GBPAUD+ 1K
USDCAD+ 1.1K
GBPCAD+ 509
AUDUSD+ 117
AUDCHF+ 200
GBPUSD+ 115
USDCHF+ 133
CADJPY+ 68
EURGBP+ 445
EURUSD+ 208
EURCHF+ 89
CADCHF+ 85
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ 60K
NZDCAD+ 45K
AUDNZD+ 3.6K
GBPAUD+ 31K
USDCAD+ 13K
GBPCAD+ 21K
AUDUSD+ 1.2K
AUDCHF+ 503
GBPUSD+ 729
USDCHF+ 1.1K
CADJPY+ 1.1K
EURGBP+ -3K
EURUSD+ -1.4K
EURCHF+ 798
CADCHF+ 614
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 034.93 USD
Pire transaction: -290 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +30.29 USD
Perte consécutive maximale: -241.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 02:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 07:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 23:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 22:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 18:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 21:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
