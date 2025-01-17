SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / VOSEO TC
Bobby Zulfan

VOSEO TC

Bobby Zulfan
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 60%
OctaFX-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
617
Bénéfice trades:
609 (98.70%)
Perte trades:
8 (1.30%)
Meilleure transaction:
143.37 USD
Pire transaction:
-38.19 USD
Bénéfice brut:
2 605.25 USD (44 893 365 pips)
Perte brute:
-140.37 USD (1 403 652 pips)
Gains consécutifs maximales:
330 (1 408.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 408.20 USD (330)
Ratio de Sharpe:
0.53
Activité de trading:
96.70%
Charge de dépôt maximale:
2.38%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
24.93
Longs trades:
371 (60.13%)
Courts trades:
246 (39.87%)
Facteur de profit:
18.56
Rendement attendu:
3.99 USD
Bénéfice moyen:
4.28 USD
Perte moyenne:
-17.55 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-98.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-98.86 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.21%
Prévision annuelle:
17.20%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
98.86 USD (1.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.70% (98.86 USD)
Par fonds propres:
22.40% (1 210.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 531
XAUUSD 64
BTCUSD.Daily 14
AUDUSD 1
ETHUSD 1
USDJPY 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 2.3K
XAUUSD 179
BTCUSD.Daily 1
AUDUSD 0
ETHUSD 1
USDJPY 0
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 23M
XAUUSD 18K
BTCUSD.Daily 6.3K
AUDUSD 9
ETHUSD 859
USDJPY 48
EURUSD 36
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +143.37 USD
Pire transaction: -38 USD
Gains consécutifs maximales: 330
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 408.20 USD
Perte consécutive maximale: -98.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
ICMarketsSC-MT5-2
0.94 × 618
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
OctaFX-Real
1.19 × 237
OctaFX-Real2
1.30 × 512
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
Alpari-MT5
1.36 × 439
ICMarketsSC-MT5-4
1.46 × 56
VantageInternational-Live
2.21 × 42
ICMarketsSC-MT5
2.39 × 135
FusionMarkets-Live
2.42 × 85
ZeroMarkets-Live
4.48 × 450
XMTrading-MT5 3
5.69 × 444
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
7.30 × 722
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
11.75 × 475
Aucun avis
2025.09.02 11:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.23 02:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 23:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 17:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 10:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.02.27 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.26 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.26 14:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.26 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 20:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VOSEO TC
30 USD par mois
60%
0
0
USD
5.5K
USD
38
0%
617
98%
97%
18.55
3.99
USD
22%
1:500
Copier

