404

Malheureusement, Momentumvault le signal est désactivé et indisponible

Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.

Sélectionnez un nouveau signal

Vous pouvez consulter d'autres signaux 4 MetaTrader:

Wolf Scalper MT4
Croissance
1 023%
Abonnés
9
Semaines
160
Trades
1235
Gagner
91%
Facteur de profit
1.46
DD max.
21%
NeroSignal
Croissance
1 042%
Abonnés
20
Semaines
42
Trades
1472
Gagner
60%
Facteur de profit
1.87
DD max.
28%
MCA100
Croissance
1 249%
Abonnés
31
Semaines
97
Trades
275
Gagner
57%
Facteur de profit
1.75
DD max.
35%
ATong
Croissance
4 219%
Abonnés
0
Semaines
232
Trades
7801
Gagner
76%
Facteur de profit
1.54
DD max.
28%
Gold pro
Croissance
1 638%
Abonnés
14
Semaines
32
Trades
690
Gagner
80%
Facteur de profit
2.12
DD max.
52%
MultiWay ICM
Croissance
480%
Abonnés
10
Semaines
89
Trades
782
Gagner
74%
Facteur de profit
2.02
DD max.
28%
KingFX AU
Croissance
25 452%
Abonnés
33
Semaines
182
Trades
3178
Gagner
76%
Facteur de profit
1.79
DD max.
52%
Scalp IC Markets ECN
Croissance
5 688%
Abonnés
2
Semaines
319
Trades
1934
Gagner
72%
Facteur de profit
1.93
DD max.
38%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Croissance
679%
Abonnés
10
Semaines
65
Trades
2869
Gagner
81%
Facteur de profit
3.62
DD max.
41%
High frequency
Croissance
4 787%
Abonnés
1
Semaines
192
Trades
9458
Gagner
68%
Facteur de profit
1.72
DD max.
42%

L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.