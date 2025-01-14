SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pura Vida
Anton Korotnitsky

Pura Vida

Anton Korotnitsky
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 15%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 447
Bénéfice trades:
1 177 (81.34%)
Perte trades:
270 (18.66%)
Meilleure transaction:
277.11 USD
Pire transaction:
-79.50 USD
Bénéfice brut:
7 694.36 USD (61 611 pips)
Perte brute:
-3 950.59 USD (36 232 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (621.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
621.50 USD (51)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
13.75%
Charge de dépôt maximale:
5.24%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
6.27
Longs trades:
556 (38.42%)
Courts trades:
891 (61.58%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
2.59 USD
Bénéfice moyen:
6.54 USD
Perte moyenne:
-14.63 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-518.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-518.92 USD (13)
Croissance mensuelle:
3.26%
Prévision annuelle:
40.24%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
596.93 USD (2.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.26% (596.93 USD)
Par fonds propres:
6.82% (1 843.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1420
EURCAD 13
EURNZD 5
NZDCHF 4
NZDCAD 4
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.1K
EURCAD 388
EURNZD 117
NZDCHF 132
NZDCAD -7
EURCHF -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 23K
EURCAD 2.9K
EURNZD -819
NZDCHF 771
NZDCAD -5
EURCHF -2
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +277.11 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 51
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +621.50 USD
Perte consécutive maximale: -518.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
EightcapLtd-Real2
0.27 × 176
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.61 × 809
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.67 × 29174
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
ICMarketsSC-Live12
0.71 × 28
315 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.15 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 10:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.30 05:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 04:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 19:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 19:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 18:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.02.27 19:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.10 13:46
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged
2025.02.10 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pura Vida
30 USD par mois
15%
0
0
USD
29K
USD
40
100%
1 447
81%
14%
1.94
2.59
USD
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.