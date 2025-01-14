SignauxSections
Jussinei Marzzaro

ACTIVTRADESREALMT4

Jussinei Marzzaro
0 avis
143 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -49%
Activtrades-2
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 816
Bénéfice trades:
1 346 (74.11%)
Perte trades:
470 (25.88%)
Meilleure transaction:
101.95 USD
Pire transaction:
-282.03 USD
Bénéfice brut:
3 239.78 USD (678 198 pips)
Perte brute:
-4 097.36 USD (1 206 900 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (39.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
142.03 USD (23)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
147.29%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
704 (38.77%)
Courts trades:
1 112 (61.23%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-0.47 USD
Bénéfice moyen:
2.41 USD
Perte moyenne:
-8.72 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-46.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-282.03 USD (1)
Croissance mensuelle:
-23.82%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
55%
Prélèvement par solde:
Absolu:
877.02 USD
Maximal:
1 548.72 USD (63.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.52% (1 548.72 USD)
Par fonds propres:
79.04% (712.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 859
GOLD 236
USDJPY 185
GBPUSD 138
AUDCHF 79
BrentMay25 38
Jp225 32
AUDJPY 29
AUDCAD 28
EURCHF 25
Diesel 25
HKInd 21
NZDCAD 10
Bra50Jun25 10
Bra50Aug25 10
AUDNZD 9
USDBRL 7
UsaInd 6
GBPNZD 5
Bra50Feb23 4
Brent 4
UsaTec 4
CHFJPY 4
GBPCAD 4
Esp35 4
LCrude 3
Cocoa 3
USDCAD 3
NZDJPY 3
EURAUD 3
USDCHF 2
SILVER 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
GBPJPY 2
CoffeeR 2
Bra50Oct25 2
ChinaA50 1
EURCAD 1
EURNZD 1
NZDCHF 1
NZDUSD 1
CADCHF 1
EURJPY 1
EURGBP 1
CADJPY 1
Coffee 1
EURSEK 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 250
GOLD -710
USDJPY 64
GBPUSD 7
AUDCHF 26
BrentMay25 -151
Jp225 -152
AUDJPY -48
AUDCAD -15
EURCHF 15
Diesel -108
HKInd -16
NZDCAD 3
Bra50Jun25 2
Bra50Aug25 -5
AUDNZD -7
USDBRL 7
UsaInd 1
GBPNZD 39
Bra50Feb23 8
Brent 5
UsaTec -47
CHFJPY 9
GBPCAD -1
Esp35 9
LCrude 15
Cocoa -7
USDCAD 0
NZDJPY -10
EURAUD 22
USDCHF -6
SILVER -13
GBPAUD -5
AUDUSD -2
GBPJPY -8
CoffeeR 1
Bra50Oct25 -14
ChinaA50 0
EURCAD -5
EURNZD -2
NZDCHF -2
NZDUSD -2
CADCHF -2
EURJPY -2
EURGBP -1
CADJPY 0
Coffee 3
EURSEK -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 21K
GOLD -58K
USDJPY 20K
GBPUSD 445
AUDCHF 538
BrentMay25 -943
Jp225 -303K
AUDJPY -7.4K
AUDCAD -1.5K
EURCHF 971
Diesel -5.8K
HKInd -188K
NZDCAD 350
Bra50Jun25 680
Bra50Aug25 360
AUDNZD -459
USDBRL 6.5K
UsaInd 2.3K
GBPNZD 4.5K
Bra50Feb23 4.3K
Brent 54
UsaTec -23K
CHFJPY 1.3K
GBPCAD -145
Esp35 8.8K
LCrude 149
Cocoa -67
USDCAD 569
NZDJPY -859
EURAUD 1.2K
USDCHF -113
SILVER -252
GBPAUD -332
AUDUSD -237
GBPJPY -1.1K
CoffeeR 1.7K
Bra50Oct25 -7.4K
ChinaA50 563
EURCAD -329
EURNZD -390
NZDCHF -187
NZDUSD -114
CADCHF -182
EURJPY -251
EURGBP -74
CADJPY -61
Coffee 81
EURSEK -1.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.95 USD
Pire transaction: -282 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +39.69 USD
Perte consécutive maximale: -46.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Activtrades-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 4
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 5
AKFXFinancial-Live-5
0.00 × 1
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 3
PureMarket-Live
0.09 × 46
ICMarkets-Live02
0.15 × 1395
PepperstoneUK-Edge10
0.19 × 48
ICMarkets-Live10
0.19 × 544
ICMarkets-Live04
0.19 × 179
ICMarkets-Live05
0.22 × 417
TickmillUK-Live03
0.24 × 439
ICMarkets-Live07
0.25 × 1736
Activtrades-5
0.25 × 63
ICMarkets-Live06
0.25 × 404
ICMarkets-Live11
0.27 × 316
ICMarkets-Live09
0.27 × 790
ICMarkets-Live08
0.27 × 925
Pepperstone-Edge02
0.31 × 103
Activtrades-2
0.31 × 648
Pepperstone-Edge07
0.33 × 3
Tradeview-Live
0.36 × 207
FXDD-MT4 Live Server
0.38 × 311
TurnkeyFX-Live
0.44 × 18
Activtrades-4
0.46 × 350
88 plus...
Aucun avis
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.08.28 16:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.06.25 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.06 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.11 19:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.25 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 21:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 12:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 08:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 02:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
