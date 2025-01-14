Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Activtrades-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live 0.00 × 4 FXOpenUK-ECN Live Server 0.00 × 5 AKFXFinancial-Live-5 0.00 × 1 ForexBrokerInc-Main 0.00 × 1 AdvancedMarkets-Live 0.00 × 3 PureMarket-Live 0.09 × 46 ICMarkets-Live02 0.15 × 1395 PepperstoneUK-Edge10 0.19 × 48 ICMarkets-Live10 0.19 × 544 ICMarkets-Live04 0.19 × 179 ICMarkets-Live05 0.22 × 417 TickmillUK-Live03 0.24 × 439 ICMarkets-Live07 0.25 × 1736 Activtrades-5 0.25 × 63 ICMarkets-Live06 0.25 × 404 ICMarkets-Live11 0.27 × 316 ICMarkets-Live09 0.27 × 790 ICMarkets-Live08 0.27 × 925 Pepperstone-Edge02 0.31 × 103 Activtrades-2 0.31 × 648 Pepperstone-Edge07 0.33 × 3 Tradeview-Live 0.36 × 207 FXDD-MT4 Live Server 0.38 × 311 TurnkeyFX-Live 0.44 × 18 Activtrades-4 0.46 × 350 88 plus...