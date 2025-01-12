SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Martin GBP acc 2
Ka Fai Ho

Martin GBP acc 2

Ka Fai Ho
0 avis
36 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 488
Bénéfice trades:
1 062 (71.37%)
Perte trades:
426 (28.63%)
Meilleure transaction:
112.67 GBP
Pire transaction:
-266.37 GBP
Bénéfice brut:
3 945.09 GBP (226 575 pips)
Perte brute:
-4 009.95 GBP (231 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (86.11 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
149.84 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
99.40%
Charge de dépôt maximale:
35.69%
Dernier trade:
49 il y a des minutes
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.06
Longs trades:
686 (46.10%)
Courts trades:
802 (53.90%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.04 GBP
Bénéfice moyen:
3.71 GBP
Perte moyenne:
-9.41 GBP
Pertes consécutives maximales:
9 (-93.70 GBP)
Perte consécutive maximale:
-398.33 GBP (4)
Croissance mensuelle:
-8.30%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
666.67 GBP
Maximal:
1 061.03 GBP (44.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.37% (1 061.82 GBP)
Par fonds propres:
63.37% (919.59 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 279
USDCAD 253
AUDCAD 249
AUDNZD 218
EURGBP 153
NZDCAD 125
EURJPY 106
CADCHF 96
AUDUSD 3
GBPJPY 2
XAUUSD 1
NatGas 1
USDCHF 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -1.3K
USDCAD 247
AUDCAD 243
AUDNZD -160
EURGBP 237
NZDCAD 166
EURJPY 188
CADCHF 191
AUDUSD 29
GBPJPY 13
XAUUSD 6
NatGas 7
USDCHF 15
GBPAUD 28
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -36K
USDCAD 3K
AUDCAD 11K
AUDNZD -7.6K
EURGBP 508
NZDCAD 13K
EURJPY 6.3K
CADCHF 1.8K
AUDUSD 631
GBPJPY 319
XAUUSD 602
NatGas 24
USDCHF 265
GBPAUD 968
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 352
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 253
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.48 × 349
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
67 plus...
Aucun avis
2025.09.29 21:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 12:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 08:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 07:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 01:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 19:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 07:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 11:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
