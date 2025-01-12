SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Martin GBP acc 1
Ka Fai Ho

Martin GBP acc 1

Ka Fai Ho
0 avis
38 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -2%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 619
Bénéfice trades:
1 167 (72.08%)
Perte trades:
452 (27.92%)
Meilleure transaction:
110.97 GBP
Pire transaction:
-334.71 GBP
Bénéfice brut:
4 087.76 GBP (249 293 pips)
Perte brute:
-4 066.98 GBP (236 326 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (64.63 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
148.56 GBP (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
99.43%
Charge de dépôt maximale:
31.10%
Dernier trade:
49 il y a des minutes
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
739 (45.65%)
Courts trades:
880 (54.35%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.01 GBP
Bénéfice moyen:
3.50 GBP
Perte moyenne:
-9.00 GBP
Pertes consécutives maximales:
7 (-71.23 GBP)
Perte consécutive maximale:
-462.17 GBP (4)
Croissance mensuelle:
-9.44%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
543.29 GBP
Maximal:
1 126.36 GBP (43.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.62% (1 127.61 GBP)
Par fonds propres:
61.29% (922.10 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 363
USDCAD 292
AUDCAD 248
AUDNZD 232
EURGBP 159
NZDCAD 121
CADCHF 98
EURJPY 97
AUDUSD 3
GBPJPY 2
XAUUSD 1
NatGas 1
USDCHF 1
GBPAUD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -1.3K
USDCAD 363
AUDCAD 239
AUDNZD -146
EURGBP 201
NZDCAD 158
CADCHF 212
EURJPY 170
AUDUSD 28
GBPJPY 14
XAUUSD 7
NatGas 6
USDCHF 16
GBPAUD 28
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -25K
USDCAD 12K
AUDCAD 11K
AUDNZD -6K
EURGBP -2.4K
NZDCAD 12K
CADCHF 2.6K
EURJPY 5.2K
AUDUSD 616
GBPJPY 344
XAUUSD 696
NatGas 21
USDCHF 268
GBPAUD 973
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +110.97 GBP
Pire transaction: -335 GBP
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +64.63 GBP
Perte consécutive maximale: -71.23 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 352
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 253
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.48 × 349
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Aucun avis
2025.09.29 21:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 05:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 03:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 12:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 07:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.24 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.05 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 07:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.15 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 13:32
Share of trading days is too low
2025.01.13 13:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.13 01:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
