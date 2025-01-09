SignauxSections
Ida Bagus Jagatdhita Karana

Gold Strike

Ida Bagus Jagatdhita Karana
0 avis
Fiabilité
37 semaines
1 / 713 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 122%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
436
Bénéfice trades:
418 (95.87%)
Perte trades:
18 (4.13%)
Meilleure transaction:
102.38 USD
Pire transaction:
-44.42 USD
Bénéfice brut:
1 234.08 USD (107 712 pips)
Perte brute:
-291.76 USD (27 192 pips)
Gains consécutifs maximales:
105 (330.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
330.41 USD (105)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
31.76%
Charge de dépôt maximale:
1.60%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
21.21
Longs trades:
436 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.23
Rendement attendu:
2.16 USD
Bénéfice moyen:
2.95 USD
Perte moyenne:
-16.21 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-29.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-44.42 USD (1)
Croissance mensuelle:
10.99%
Prévision annuelle:
133.40%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
44.43 USD (3.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.23% (44.43 USD)
Par fonds propres:
22.78% (229.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDu 436
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDu 942
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDu 81K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +102.38 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 105
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +330.41 USD
Perte consécutive maximale: -29.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.05.13 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 22:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 23:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 02:59
No swaps are charged
2025.05.06 02:59
No swaps are charged
2025.05.06 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
2025.04.24 14:23
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 05:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
