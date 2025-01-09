SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / D GROUP POS
Eshak Mansur Mohammed

D GROUP POS

Eshak Mansur Mohammed
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 168%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
319
Bénéfice trades:
262 (82.13%)
Perte trades:
57 (17.87%)
Meilleure transaction:
1 502.99 USD
Pire transaction:
-654.13 USD
Bénéfice brut:
22 203.30 USD (150 144 pips)
Perte brute:
-8 776.51 USD (136 080 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (4 981.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 372.85 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.44%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
2.67
Longs trades:
134 (42.01%)
Courts trades:
185 (57.99%)
Facteur de profit:
2.53
Rendement attendu:
42.09 USD
Bénéfice moyen:
84.75 USD
Perte moyenne:
-153.97 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-5 032.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 032.36 USD (10)
Croissance mensuelle:
5.76%
Prévision annuelle:
69.83%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5 032.36 USD (32.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.70% (5 032.36 USD)
Par fonds propres:
44.73% (2 247.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 54
EURNZD 52
GBPNZD 47
AUDCHF 46
EURAUD 45
CHFJPY 44
CADJPY 31
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 5.3K
EURNZD 2.3K
GBPNZD 4.3K
AUDCHF 1.1K
EURAUD 1.8K
CHFJPY -2.3K
CADJPY 962
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 14K
EURNZD 18K
GBPNZD 28K
AUDCHF 9.2K
EURAUD 3.7K
CHFJPY -71K
CADJPY 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 502.99 USD
Pire transaction: -654 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +4 981.20 USD
Perte consécutive maximale: -5 032.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
This position trading account combines ADR and RSI strategies, managing 7 currency pairs within Group D: GBPUSD, EURAUD, EURNZD, GBPNZD, AUDCHF, CADJPY, and CHFJPY. 

The minimum deposit is $2,500.

Aucun avis
2025.04.10 21:13
No swaps are charged on the signal account
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.03.14 03:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.13 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 21:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 17:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 12:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 08:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 17:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 22:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
2025.02.21 22:21
No swaps are charged on the signal account
2025.02.13 03:35
No swaps are charged
2025.02.13 03:35
No swaps are charged
