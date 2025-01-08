SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / C GROUP POS
Eshak Mansur Mohammed

C GROUP POS

Eshak Mansur Mohammed
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 159%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
313
Bénéfice trades:
272 (86.90%)
Perte trades:
41 (13.10%)
Meilleure transaction:
524.19 USD
Pire transaction:
-286.68 USD
Bénéfice brut:
12 399.89 USD (124 574 pips)
Perte brute:
-1 477.77 USD (35 423 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (357.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 258.12 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.67
Activité de trading:
99.69%
Charge de dépôt maximale:
2.54%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
19.98
Longs trades:
149 (47.60%)
Courts trades:
164 (52.40%)
Facteur de profit:
8.39
Rendement attendu:
34.89 USD
Bénéfice moyen:
45.59 USD
Perte moyenne:
-36.04 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-546.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-546.54 USD (2)
Croissance mensuelle:
14.74%
Prévision annuelle:
178.88%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
546.54 USD (4.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.33% (546.54 USD)
Par fonds propres:
13.26% (6 712.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 57
AUDUSD 53
GBPJPY 44
EURCHF 42
AUDJPY 42
NZDCAD 38
EURCAD 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 1.5K
AUDUSD 3K
GBPJPY 1.1K
EURCHF 1K
AUDJPY 1.4K
NZDCAD 1.2K
EURCAD 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 15K
AUDUSD 11K
GBPJPY 17K
EURCHF 10K
AUDJPY 17K
NZDCAD 9.5K
EURCAD 11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +524.19 USD
Pire transaction: -287 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +357.62 USD
Perte consécutive maximale: -546.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 36
Focused on ADR and RSI strategies, this position trading signal trades 7 currency pairs within Group C: AUDUSD, NZDCAD, EURCAD, AUDJPY, EURCHF, GBPJPY, and USDCHF, ensuring equal risk distribution. 

A minimum deposit of $2,500 is required.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
C GROUP POS
30 USD par mois
159%
0
0
USD
53K
USD
39
100%
313
86%
100%
8.39
34.89
USD
13%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.