- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
325
Bénéfice trades:
260 (80.00%)
Perte trades:
65 (20.00%)
Meilleure transaction:
1 376.66 USD
Pire transaction:
-1 372.87 USD
Bénéfice brut:
17 254.79 USD (122 187 pips)
Perte brute:
-11 698.54 USD (102 765 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (4 590.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 590.50 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.57%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
0.87
Longs trades:
156 (48.00%)
Courts trades:
169 (52.00%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
17.10 USD
Bénéfice moyen:
66.36 USD
Perte moyenne:
-179.98 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-2 996.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 013.79 USD (3)
Croissance mensuelle:
-12.09%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 384.99 USD (45.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.76% (6 384.99 USD)
Par fonds propres:
28.66% (15 310.49 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDCAD
|56
|GBPAUD
|55
|EURUSD
|46
|EURGBP
|43
|CADCHF
|42
|AUDNZD
|42
|NZDJPY
|41
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDCAD
|2.3K
|GBPAUD
|4K
|EURUSD
|863
|EURGBP
|1.3K
|CADCHF
|1.3K
|AUDNZD
|-5.2K
|NZDJPY
|1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDCAD
|18K
|GBPAUD
|15K
|EURUSD
|-27K
|EURGBP
|3.5K
|CADCHF
|5.5K
|AUDNZD
|-11K
|NZDJPY
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 376.66 USD
Pire transaction: -1 373 USD
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4 590.50 USD
Perte consécutive maximale: -2 996.76 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
|
Xlence-Real13
|9.00 × 2
This position trading account applies ADR and RSI strategies.
It trades 7 currency pairs within Group A: AUDNZD, EURUSD, USDCAD, EURGBP, GBPAUD, CADCHF, and NZDJPY, with balanced risk exposure.
The minimum balance is $2,500.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
103%
0
0
USD
USD
48K
USD
USD
39
100%
325
80%
100%
1.47
17.10
USD
USD
30%
1:500