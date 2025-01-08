SignauxSections
Eshak Mansur Mohammed

C GROUP MRA

Eshak Mansur Mohammed
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 136%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
302
Bénéfice trades:
261 (86.42%)
Perte trades:
41 (13.58%)
Meilleure transaction:
559.26 USD
Pire transaction:
-456.17 USD
Bénéfice brut:
13 103.79 USD (133 528 pips)
Perte brute:
-2 285.79 USD (39 085 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (1 253.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 314.64 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.56
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.73%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
23.71
Longs trades:
155 (51.32%)
Courts trades:
147 (48.68%)
Facteur de profit:
5.73
Rendement attendu:
35.82 USD
Bénéfice moyen:
50.21 USD
Perte moyenne:
-55.75 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-266.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-456.17 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.68%
Prévision annuelle:
103.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
456.17 USD (7.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.77% (456.17 USD)
Par fonds propres:
20.46% (4 092.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 49
AUDJPY 47
EURCHF 45
AUDUSD 44
GBPJPY 42
NZDCAD 40
USDCHF 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 2.2K
AUDJPY 1.1K
EURCHF 1.2K
AUDUSD 2.4K
GBPJPY 1.8K
NZDCAD 1.4K
USDCHF 666
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 18K
AUDJPY 18K
EURCHF 8.5K
AUDUSD 9.9K
GBPJPY 30K
NZDCAD 9.7K
USDCHF -446
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +559.26 USD
Pire transaction: -456 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 253.80 USD
Perte consécutive maximale: -266.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 36
Focused on market reversal opportunities, this account trades 7 currency pairs within Group C: AUDUSD, NZDCAD, EURCAD, AUDJPY, EURCHF, GBPJPY, and USDCHF, with equal risk exposure. 

The minimum required balance is $2,500.
Aucun avis
2025.03.13 10:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.12 20:00
No swaps are charged on the signal account
2025.02.07 11:31
No swaps are charged
2025.02.07 11:31
No swaps are charged
2025.02.03 00:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.02 22:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.13 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 11:28
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 23:32
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
