Eshak Mansur Mohammed

A GROUP MRA

Eshak Mansur Mohammed
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 158%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
309
Bénéfice trades:
268 (86.73%)
Perte trades:
41 (13.27%)
Meilleure transaction:
899.97 USD
Pire transaction:
-842.38 USD
Bénéfice brut:
14 716.91 USD (124 013 pips)
Perte brute:
-3 156.93 USD (42 969 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (3 919.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 919.52 USD (58)
Ratio de Sharpe:
0.52
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.67%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
7.45
Longs trades:
155 (50.16%)
Courts trades:
154 (49.84%)
Facteur de profit:
4.66
Rendement attendu:
37.41 USD
Bénéfice moyen:
54.91 USD
Perte moyenne:
-77.00 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-43.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 551.08 USD (2)
Croissance mensuelle:
8.57%
Prévision annuelle:
104.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.53 USD
Maximal:
1 551.08 USD (10.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.21% (1 551.08 USD)
Par fonds propres:
26.69% (13 980.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 56
EURGBP 49
EURUSD 44
GBPAUD 44
NZDJPY 40
CADCHF 39
AUDNZD 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 2.5K
EURGBP 1.7K
EURUSD 3.9K
GBPAUD 2.7K
NZDJPY 1.1K
CADCHF 860
AUDNZD -1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 19K
EURGBP 8.6K
EURUSD 18K
GBPAUD 16K
NZDJPY 16K
CADCHF 7.4K
AUDNZD -3.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +899.97 USD
Pire transaction: -842 USD
Gains consécutifs maximales: 58
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +3 919.52 USD
Perte consécutive maximale: -43.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
Xlence-Real13
9.00 × 2
This trading signal uses a market reversal strategy, focusing on structure-breaking opportunities. 

It trades 7 currency pairs within Group A: AUDNZD, EURUSD, USDCAD, EURGBP, GBPAUD, CADCHF, and NZDJPY, with balanced risk exposure. 
A minimum deposit of $2,500 is required to copy this signal.
Aucun avis
2025.03.13 10:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.27 11:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 10:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.13 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
